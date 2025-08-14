隠れて「多額の金」を使っていた中学生息子。「場合によってはママ、警察行くよ」語られた『衝撃の真相』

我が子の部屋に多額の金銭を使ったと考えられるものがあったら、気になりますよね。

何かよからぬ交友関係があるのではないかと、不安にもなると思います。

今回は、息子の部屋から「多すぎるプリペイドカード」を見つけたという、知人から聞いた話です。

息子の部屋に、多すぎるプリペイドカードが

この後、家族全員でゲームとどう向き合うべきかを話し合いました。

子どもが守れるルールを作ることや、祖父母の協力の大切さを感じた出来事でした。

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

Illustrator：中谷 茜

ltnライター：江田愉子

団体職員を経て、ライターに転身。男性が管理職、女性多数が一般職の職場にて、女性と仕事、男女平等参画に関する様々な理想と現実に直面し、それを記事にすることを志す。以来、組織に所属する女性を中心にヒアリングを重ね、女性が生きやすい社会生活に関するコラムを執筆中。