ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が13日（日本時間14日）、敵地でのエンゼルス戦の試合前にメディア取材に対応。マックス・マンシー内野手（34）が右脇腹を痛め、欠場することを明かした。

当初はベッツを休養日とし、マンシーは予定通り先発出場するはずだったが、マンシーがスタメンから外れるラインアップとなった。

指揮官は「最初はムーキー（ベッツ）を予定通り休養日にしていましたが、マックスが今日ケージに入ってルーティンを始めたところ、右脇腹に少し張りを感じた。そこでトレーナーと相談し、用心のため今日は外すことにした」とマンシーが右脇腹負傷で欠場すると明かした。

そして「マックスは数日休ませて様子を見る」とし「去年と同じ箇所ではない。本人は筋肉系ではないと言っているが、検査をすれば明日にはもっと分かるはず。今回は単なる軽い疲労のようなもの」と重症でないと見通しも語った。

マンシーは7月2日のホワイトソックス戦に三塁手として出場。6回に二塁走者が三盗を試みた際、捕手スミスからの送球を受けてタッチしたが、ヘッドスライディングした走者の頭部と左膝が接触し、負傷。翌3日に左膝骨挫傷のためIL入りした。

今月4日のカージナルス戦で約1カ月ぶりに復帰。5日の同戦で2発を放つなど、復帰後も勝負強さを発揮していた。

今季はここまで89試合で打率・258、17本塁打、64打点。