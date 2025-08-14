待って、クオリイティ超高くない！？（驚）【ローソン】ティータイムが華やぐ「新作スイーツ」

【ローソン】から、この夏も新作スイーツが続々と登場しています。季節感や食感の工夫が光るラインナップは、見た目も味わいも、お家カフェタイムを華やかにしてくれそう。今回は、和のやさしさや洋の華やかさを感じられる、おすすめ新作スイーツをご紹介します。

スポンジにふんわりムース、その中心に苺ジュレ。これらを丸ごと、もちっとした求肥で包んだのが「大福ケーキ」。見た目は大福ですが、ひと口で苺のショートケーキのような風味が広がるのが魅力！ 苺の甘酸っぱさが後味を引き締め、暑い日でもすっと食べやすそうです。

ザク × とろりのコントラストが楽しい「クランチサンド（チョコ）」

こちらの「クランチサンド（チョコ）」は、ザクザクのクランチ生地で、なめらかなガナッシュをサンドしたスイーツ。@nyancoromochi_sweets_blogさんも「リピしたいくらい美味しい」「ザクザク系、生チョコ系か好きならぜひ一度食べてみて」と推しています。「サイズ的に小さめ」とのことで、甘いものが少しだけ欲しいティータイムのお供にぴったりかも。

もっちり薄皮 × すっきり餡「どらもっち（こしあん & ホイップ）」

ローソンの定番人気商品「どらもっち」から、こしあんバージョンが登場！ つぶ餡バージョンが大好きな筆者が実食したところ、すっきりした甘さの餡と軽やかなホイップが好相性で、口どけも最高！ あんこが変わっただけでこんなにも違うかと、驚きを隠せません。お茶にもコーヒーにも寄り添う夏らしいスイーツ、ぜひ試してみて。

ほろ苦さとバニラが寄り添う「アフォガード風コーヒーゼリー」

きゅっと苦みを立たせたコーヒーゼリーに、バニラ風味ムースを重ねた「アフォガード風コーヒーゼリー」。実際に味わってみると、アフォガードの余韻を手軽に楽しめる仕立てで、午後のリフレッシュにぴったりでした。すっきりした後味なので、食後のデザートにもおすすめです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@sujiemon様、@nyancoromochi_sweets_blog様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里