仕事も恋もマイペースに。ヒコロヒー流「自分を大切にする方法」

平日の昼間からレモンサワーに日本酒…そんな贅沢時間を、銀座の隠れ家的名店で楽しむ「中島侑香のご褒美昼のみ」。YouTubeでスタートした新企画のゲストは芸人に留まらない多方面で活躍するヒコロヒーさん。突発的な弾丸旅行の魅力や、20代の苦労、仕事観、そして結婚や恋愛に対する本音まで、笑いと本音が交錯する昼飲みトークをお届けしています。

銀座の路地裏に佇む三州屋 銀座本店。のれんをくぐると、平日の昼間にも関わらずすでにお酒を楽しむ人々の姿が──。anan でもおなじみ、“なかしー”こと中島侑香さんが「昼から飲む背徳感が、もう…」と笑い、ビールと濃いめのレモンサワーを手に乾杯します。今回のゲストは、芸人・ヒコロヒーさんです。

自分にとってのごほうびって？

休日の過ごし方について問われたヒコロヒーさんは、即答で「釣り」、そして「旅行」だと答えます。特に、予定を決めず思い立ったら行く“突発的な旅行”が好きとのこと。撮影中止の朝にソウル行きのチケットを取り、昼には現地にいたこともあれば、ふらりと青森へ向かうことも。「流れに身を任せるのが楽しいんですよ」と語ります。

26歳のとき、なにしてた？

26歳当時を振り返り、「東京でバイトしながらネタを作って劇場に立っていた」とヒコロヒーさん。当時はお金もなく、借金も抱えていたため、「パンケーキを食べに行くような」余裕もなかったそうです。30歳頃からお笑い以外の執筆や芝居など幅広い仕事を受けるようになった理由について、「仕事がなかった10年間があったから、どんな仕事もありがたいと思える」と話します。

自分のための時間の過ごし方

「自分を癒す方法は？」という問いに、ヒコロヒーさんは「本を読むこと」と回答。気になるテーマに関する学術書を選び、一人で没頭する時間が心地よいそうです。旅行に出かけたニューヨークでは、出版直前の小説に手を入れたこともあったとか。一方の中島さんは「私の場合は競馬とお酒ですね」と笑顔。

恋愛相談＆結婚について

結婚については「今はあまり願望がない」とヒコロヒーさん。「特定の人と家族になりたい気持ちは理解できるけど、漠然と結婚したいという考えは分からない」と率直に語ります。中島さんは占い師から「4年後に結婚する」と言われた話も披露。二人で恋愛と仕事の関係について笑いながら語り合いました。

