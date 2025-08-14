１歳の女の子が『初めて犬のリードを持った』結果→歩く速さが…あまりにも尊い『素敵な光景』が25万再生「絆感じる」「泣き真似かわいいｗ」
Instagramに紹介されたのは、柴犬さんと1歳の女の子の微笑ましい光景。初めての散歩にチャレンジする女の子に柴犬さんがとった行動に「ふたりの絆だね」「スピード合わせて優しい」「ちゃんと見守っててエライ」といった称賛の声が寄せられています。
【動画：１歳の女の子が『初めて犬のリードを持った』結果→歩く速さが…あまりにも尊い『素敵な光景』】
どうしてもリードを持ちたくて…？
Instagramアカウント「mofmof__kinako」に紹介されたのは、柴犬「きなこ」ちゃんと1歳の女の子「みーちゃん」のお散歩風景です。いつものように原っぱを歩いていたそうですが、この日はどうしてもきなこちゃんのリードを持ちたかったみーちゃん。
両手で顔を覆って『えーん！』と泣き始めてしまったとか。見かねたママがどうぞとリードを渡した瞬間笑顔に…！なんと渾身の泣き真似をしていたというから驚きです。そうまでしても大好きなきなこちゃんとお散歩したかったのかと思うと、微笑ましくもあります。
歩幅を合わせる優しいきなこちゃん
リードがみーちゃんに渡ったとたん、歩幅がゆっくりになったというきなこちゃん。ちゃんと誰が持っているかを分かっていて、スピードを合わせているのでしょう。
すると目の前の段差に戸惑い思わずリードを離してしまったみーちゃんでしたが、見守っているママのサポートでお散歩再開！ちょっとしたハプニングも楽しいものです。
仲良しさん♡微笑ましい光景
その後もきなこちゃんとの初めての散歩を楽しむみーちゃん。またまたリードが手から落ちてしまいましたが、ニコニコ笑顔は変わらなかったとか。一緒のお散歩がよっぽど嬉しいのかもしれませんね。
生まれたときから一緒にいるきなこちゃんは、きっとお姉ちゃんのような存在なのでしょう。ずーっときなこちゃんの後を楽しそうに追いかけるみーちゃんなのでした♡
この投稿には「ちゃんと分かっててエライなぁ」「初めてのお散歩楽しかったね」「ふたりの絆♡」「泣き真似かわいい」といった多くの声が寄せられました。これからのふたりの関係性も楽しみですね。
Instagramアカウント「mofmof__kinako」には、きなこちゃんとみーちゃんの優しい日常が紹介されています。癒されたい方はぜひ遊びにいってみてくださいね！
写真・動画提供：Instagramアカウント「mofmof__kinako」さま
執筆：anrai0419
編集：わんちゃんホンポニュース編集部
※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております