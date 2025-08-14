◆米大リーグ エンゼルス―ドジャース（１３日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）

ドジャースのマックス・マンシー内野手（３４）が１３日（日本時間１４日）、敵地・エンゼルス戦のスタメンを急きょ外れた。当初発表されたスタメンには「５番・三塁」で名を連ねたが、その後外された。ロバーツ監督は右脇腹を試合前の練習中に痛めたことを明かした。

ロバーツ監督は「当初、ムーキー（ベッツ）には予定された休養日を与えるつもりだったが、その後、マックス（マンシー）がケージに入ってルーチンを始めた際に、右脇腹に少し張りを感じた。したがって我々は、用心のために彼を休ませる判断をした。彼（マンシー）は日々の状態次第だ。まず検査を受ける予定だ。今夜は当然出場しないが、数日間は休ませた上でマックス（マンシー）がどう反応するかを見る。マックスは昨年と同じ（症状）ではない、筋肉の問題ではないと感じているようだが、検査を受ければ分かると思う」と説明した。

マンシーは昨年５月にも右脇腹を痛めて負傷者リスト（ＩＬ）入り。５月途中に離脱して、８月の復帰まで約３か月を要した。今季は左膝を痛めて７月にＩＬ入りしたが、今月４日（同５日）に復帰したばかり。復帰後の８試合では４本塁打を放つなど、存在感を示していた。

この日、すでに試合の終わったパドレスが５連勝で単独首位に浮上。３連敗中のドジャースは４月以来となる２位に転落した。野手ではエドマン、Ｅ・ヘルナンデス、金慧成と内野手に故障者が続出し、投手陣も先発はスネル、グラスノー、大谷、シーハンらが復帰して頭数はそろってきたが、救援陣がスコット、イエーツ、スチュワートと離脱者が増えて苦しい台所事情となっている。