◆米大リーグ エンゼルス―ドジャース（１３日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１３日（日本時間１４日午前１０時３８分開始予定）、敵地・エンゼルス戦のスタメンに「１番・投手」で名を連ねた。ロバーツ監督は試合前に、今季９度目の登板で初めて５回を投げる計画があることを明かした。

ロバーツ監督は「５回を投げる」と明言。大谷のコンディションが良好であることからイニングを伸ばす方向であることを示したが、「レギュラーシーズンは最大５回となる」とも説明し、今季中は６回以降は原則として投げない方向性も示した。

２３年９月に右肘手術を受けて昨季は登板がなかった大谷。今季はここまで８試合に登板したが、リハビリ段階とあって最長は前回登板の６日（同７日）の本拠地・カージナルス戦での４イニング。先発投手が勝利投手になるためには５回を投げきる必要があるため、ここまで勝敗はついていなかったが、初めて投げる古巣・エンゼルス戦で、２３年８月９日の本拠地・ジャイアンツ戦以来２年ぶりで、７３５日ぶりとなる白星をつかむ可能性が浮上した。

ドジャースは３連敗中。すでに試合が終わったパドレスが勝って５連勝となったため、ナ・リーグ西地区単独首位に浮上してド軍は２位に転落した。大谷はここまで投手として８試合に登板して１９イニングを投げ、０勝０敗防御率２・３７をマーク。打っては４試合連続で本塁打を放ち、リーグ単独トップの４３本塁打となっている。