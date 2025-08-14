古橋亨梧が加入後初ゴール！ バーミンガムのカラバオ杯2回戦進出に貢献
バーミンガム（イングランド2部）に所属する日本代表FW古橋亨梧が、同クラブ加入後公式戦初ゴールを決めた。
カラバオ・カップ1回戦が13日に行われ、バーミンガムはシェフィールド・ユナイテッド（イングランド2部）と対戦。バーミンガムに所属する古橋とMF岩田智輝が先発出場したほか、MF藤本寛也は今夏の加入後公式戦2試合目にして初のベンチ入りを果たした。
試合は0−0で迎えた5分に相手のバックパスが短くなったところを見逃さなかったデマレイ・グレイが中へと折り返すと、フリーで待っていた古橋がガラ空きのゴールに押し込んで先制点をもたらした。
その後、72分にはピッチ中央付近からグスタヴォ・ハーメルのロングシュートで同点に追いつかれたものの、87分にジェイ・スタンスフィールドが勝ち越しゴールを挙げ、2−1で競り勝ったバーミンガムがカラバオ・カップ2回戦進出を決めている。
なお、バーミンガムでの公式戦初ゴールを決めた古橋は57分までプレーし、岩田はフル出場した一方、MF藤本寛也に出場機会は訪れなかった。
