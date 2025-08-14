

東京大学名誉教授の高橋哲哉さん

テクノロジーの進化で、記憶や記録のかたちが変わる中、私たちは、どのようにして記憶のバトンを引き受け、未来につないでいくのか――。「記憶のエチカ」などの著書があり、戦争責任や歴史認識の問題にも詳しい哲学者で東京大学名誉教授の高橋哲哉さん（69）に聞きました。（聞き手・荒ちひろ）

人間がじかに体験した生身の記憶は、寿命とともにいずれ無くなります。絵や文字など外部の媒体に記録され、保存されることで継承されてきた社会的な「記憶」は、あくまでも比喩的な表現です。

古代ギリシャの哲学者プラトンは、記憶と記録について、生身の記憶である「内的記憶」と、絵や文字など記録されたものから想起する「外的記憶」を区別し、内的記憶をより本質的なものとして重視しました。「外的記憶」に頼ると、人は忘れっぽくなる。そもそも、木簡や書物が燃えたり、石碑が砕けたり、現代流に言えば外付けハードディスクが壊れたりするように、記憶は外部化された瞬間から常に損なわれるリスクにさらされるのです。

一方で、生身の記憶も、時間とともに鮮明ではなくなり、忘れられていく。記憶そのものが、その人の中で変化していくのが現実です。記憶になった瞬間から、過去に起こった事実そのものではないのです。

「アーカイブ」の語源は、支配や統治を意味するギリシャ語の動詞「アルケイン」。アーカイブとは、統治者が文書を保管しておく場所を指しました。そこに残される記録は、統治者の取捨選択を経た、編集や加工も可能なもので、権力にとって都合の悪い記録は残されない。語源からして、政治的な意味を含んでいます。

例えば日本でも80年前の敗戦時、大量の資料が焼却されました。現代の政治家が「アーカイブに記録がない」というのは、既に権力作用が働いた結果だからなのです。

これは公権力に限った話ではありません。市民の手によるアーカイブであっても、記録に残された時点で、なんらかの選択を経ています。

何でもデジタル化して記録に残せるようになり、インターネットを通じて世界中どこからでも利用できるようになったことで、私たちはまるで自分たちが全能になったかのような幻想を抱くかもしれません。しかし、そもそも人間は有限で、記憶されなかったもの、記録されなかったものが、いくらでもあり得るということを、常に意識する必要があります。

一方で、この有限さに私たちは切なさを感じ、愛惜の対象として、記憶や記録を残したいと思うのでしょう。大事な思い出として慈しみ、残しておきたいというのは、人類の普遍的な願いです。

戦争の記憶のように、はっきりとした目的をもって残す努力がなされてきたものもあります。ホロコーストを「never again （二度と繰り返さない）」として、記憶することが義務であるとさえ意識されてきた。被爆の記憶も同様でしょう。

それでも、常に解釈の問題がつきまといます。

現在のイスラエルのネタニヤフ政権は、今こそ「never again」だと訴え、断固として反撃しなくてはならないと解釈し、ガザへの攻撃を続けている。しかし、ホロコーストのような惨事を二度と繰り返さないという教訓は、「for Jewish people（ユダヤ人のため）」や「for Israelis（イスラエル人のため）」だけでなく、「for anyone（全ての人のため）」であるはずです。

私たちが生きている社会では、かつてとは比較にならないほどの膨大な情報が日々、生産されています。すべてを受け取ることが非常に困難な中で、何を選択して、記憶し、記録していくか。残された記憶をどう解釈し、また、残されなかったものの存在に思いを向けるか。記憶と記録に接する、一人ひとりの主体的な意識が重要です。

東京大学名誉教授の高橋哲哉さん=2025年8月、東京都目黒区、荒ちひろ撮影

高橋哲哉（たかはし・てつや）

1956年生まれ。東京大学名誉教授。専門は哲学・現代思想。著書に「記憶のエチカ ―戦争・哲学・アウシュビッツ」「戦後責任論」「靖国問題」「国家と犠牲」「デリダ ―脱構築と正義」など。ホロコーストに関わった人々のインタビューを記録した映画「ショア」（クロード・ランズマン監督）の日本での上映にも携わった。