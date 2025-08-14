坂本龍馬の活躍を支えた勝負メシをご存じだろうか？

“幕末のヒーロー”坂本龍馬の勝負メシとは？

「新しい・・・新しい日本の夜明けぜよぉー！」

拳を握り両手を高々と突き上げながら天に向かって咆哮をあげる総髪の男。

この人物こそ、幕末のヒーロー坂本龍馬、その人だった。

これはNHK大河ドラマ「龍馬伝」で大政奉還が成し遂げられた直後のシーン。龍馬の活躍で歴史が大きく動いた瞬間だ。このように龍馬は、小説やドラマで“時代の変革者”として描かれてきた。だが本当にそうなのだろうか？最新の研究では、実はそこまで活躍していなかったのでは？という説も。果たして、本当の龍馬像とはどんなものなのか？

歴史に名を刻んだ名将や偉人は、一体どんな料理を食べていたのか？身近な「食」＝「料理」を通じて、お笑いトリオ・ネプチューンの3人が名将や偉人の生き方を掘り下げる歴史番組「名将たちの勝負メシ」がこの春からNHK Eテレで始まっている（毎週金曜 午後10時〜）。番組で取り上げた勝負メシを紹介する3回シリーズ、2回目となる今回は坂本龍馬を勝負メシから深掘りしていこう。

盛りすぎ！？ 作られた龍馬像

龍馬の名が広く知れ渡ったきっかけは、司馬遼太郎の小説『竜馬がゆく』によるところが大きい。土佐に生まれた名もなき男が、幕末の動乱で卓抜した活躍を遂げるこの作品。龍馬は土佐弁で人々を惹きつけ、犬猿の仲だった薩摩と長州の仲を取り持ち、大政奉還に尽力する。

一般的にイメージされる坂本龍馬像は、この作品で作られたといっても過言ではない。だが最近の研究によると、実際の龍馬は小説ほど活躍していないことが分かった、と話すのは番組のレギュラー専門家である河合敦多摩大学客員教授。

例えば、有名な薩長同盟。薩摩と長州という強大な軍事力が一つになって、江戸幕府を倒す原動力になるわけだが、小説やドラマでは龍馬が会談の場で桂小五郎（木戸孝允）や西郷隆盛を叱咤激励したことで締結されたと描かれることが多い。だが河合教授は、それは間違っているという。

最新の研究（町田明広説）によれば、薩長同盟が結ばれた場に龍馬は立ち会っていなかったというのだ。さらに、龍馬が考案した新政府の基本方針としてドラマや小説に出てくる＜船中八策＞に至っては、後世の作り話ではないか（知野文哉説）とまで言われている。

龍馬はポストマンだった！？

こうした事実が明らかになるに従い、学校の先生からは「坂本龍馬の名前を教科書に載せる必要はないのでは？」という意見も出され、話題を集めたことも。幕末のヒーローから一転、龍馬にピンチ到来！？だが、河合教授はそれでも、幕末に龍馬が果たした役割は大きかったとみている。河合教授が考える龍馬が果たした役割とは「ポストマン」、つまり郵便配達人だ。一体どういうことなのか？まずは、龍馬の生涯を振り返ってみよう。

1835年、土佐藩（現在の高知県）の下級武士の末っ子として生まれた龍馬。小さい頃は泣き虫で、12歳から通った塾もすぐにやめてしまう。その後、龍馬を教育したのは、3歳年上の姉・乙女といわれている。乙女は身長が175cmもあったとされ、勉強から武術まで指導した。

19歳の時、江戸に剣術修業に行った際にペリーの黒船を見て、衝撃を受けたと伝えられている。しばらくして土佐に戻るが、28歳の時に脱藩、つまり無許可で藩外に出てしまった。この5年半後に龍馬は亡くなってしまうので、龍馬の活躍はこの、わずか5年半に凝縮されているわけだ。

脱藩後、龍馬はその後の人生を変える人物と出会う。それが勝海舟。強大な海軍が必要だと思った龍馬は、幕府の軍艦奉行並である勝海舟のもとに弟子入りした。そして、勝が目指していた海軍操練所の設立のため、奔走する。河合教授によると、勝に任された仕事の一つが、勝が書いた手紙や勝宛ての手紙を届けるポストマンだったという。あるときは大阪から200km離れた福井へ。またあるときは大阪から500km離れた江戸へ、という感じであちこち飛び回った。手紙を届けることで様々な重臣と接する機会も得られるので、勝は龍馬を育てようとしていたのではないかと河合教授は推察する。

こうして亡くなるまでの5年半で龍馬は4万kmも移動したと考えられている。これはなんと地球1周分に相当。5年半、1日も休まなかったとしても1日20km移動した計算だ。有名な龍馬の写真の足元をよく見ると、ブーツに穴が開いている。それぐらい歩き詰めだったわけだ。

龍馬の勝負メシ「鯖の橙がけ」

超人的なポストマン龍馬を支えた勝負メシが、鯖の橙（だいだい）がけ。

少年時代、龍馬は鯖の刺身に柑橘類の一種、橙を絞ったものを好んでいたという記録が残っている。橙はビタミンCが豊富で、クエン酸なども入っているため体力回復の効果が高い。鯖自体の栄養価も高いので歩き詰めの龍馬にはぴったりだったはずだ。

なお、鯖の刺身はアニサキスがいる恐れがあるので、番組では刺身ではなく塩焼きで食した。みなさんも、龍馬の気持ちになって食べてみたいという場合は、塩焼きをおすすめする。

ポストマンとして全国をめぐる間、龍馬自身も多くの手紙を書いていた。その数およそ140通。宛先として最も多いのが土佐に暮らす育ての姉、乙女。ネプチューンの原田泰造は、育ててくれた姉に成長した姿を伝えたかったのではないか、と龍馬の気持ちを察している。

そんな龍馬の手紙は言葉選びがとてもユニーク。有名なのは「日本を今一度せんたくいたし申候」という一文。日本を洗い清め新しい国家を建設したいという思いを「せんたく」という言葉で表している。もう一つ有名なのが、通称“エヘンの手紙”と呼ばれる乙女宛ての手紙。勝海舟の弟子にしてもらった後に書かれたもので、弟子にしてもらえたことを「エヘンエヘン」と自慢している。小さい頃は泣き虫だった自分が、こんなにすごくなったよと、大好きな姉に報告したかったのかもしれない。

薩長同盟 龍馬が果たした役割とは？

1866年、龍馬が32歳のとき薩長同盟が成立する。

先述の通り、同盟が結ばれた場に龍馬はいなかったという研究があるが、薩長同盟が結ばれる下地を龍馬が作ったのは間違いないと河合教授は言う。

当初薩摩は幕府寄りで、禁門の変では会津藩とともに長州軍を撃退した。その後、薩摩は幕府に対し不信感を抱き、長州と協力して朝廷を中心とした近代国家をつくるべきという考えに至る。だが、薩摩と長州は一年前に禁門の変で戦った間柄。そこで立ち上がったのが坂本龍馬ら、土佐の脱藩浪士たち。

龍馬は薩摩藩のために1年に3度も長州を訪れ、薩長同盟の下地を作った。龍馬は薩長同盟を結んだ当事者ではないが、交渉の仲介者として大事な役割を担ったわけだ。

いろいろ新説が出ているものの、決して龍馬の評価が下がるわけではなく、龍馬は他の人には真似できない行動力と信念をもって日本のために動いていたのだ。

龍馬が最後に食べたかった料理!?

翌年、徳川慶喜が政権を朝廷に返還する大政奉還が成立するが、龍馬はその1か月後、明治維新を目前にして京都の近江屋で襲撃され命を落とす。その晩、龍馬は近所の子どもに軍鶏（しゃも）を買いにいかせ鍋で食べようとしていた、と伝えられている。

龍馬の姉、千鶴が嫁いだ高知県安田町は当時から闘鶏が盛んで、闘いに負けた軍鶏を鍋で食べる習慣があった。龍馬は幼いころから姉を訪ねていたので、軍鶏鍋を食べる機会もあったと考えられている。

日本を変えるため全国を奔走していた時も、郷里への手紙を欠かさなかった龍馬が、最後に食べようとしていた料理が軍鶏鍋というのは、故郷への思いを抱き続けた龍馬らしい選択だったと言えるのではないだろうか。

