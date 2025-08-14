今田美桜さん主演・連続テレビ小説『あんぱん』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第20週「見上げてごらん夜の星を」の第100回が8月15日に放送予定です。

【写真】健太郎と話す嵩

＊以下8月15日放送回のネタバレを含みます。

朝ドラ通算112作目となる『あんぱん』は、子どもたちの人気者＜アンパンマン＞を生み出したやなせたかしと、小松暢の夫婦をモデルとした物語。ヒロインの＜朝田のぶ＞を今田美桜さん、＜柳井嵩＞を北村匠海さんが演じます。

のぶの父・結太郎を加瀬亮さん、のぶの母・羽多子を江口のりこさん、嵩の母・登美子を松嶋菜々子さん、嵩の伯父・寛を竹野内豊さん、謎のパン職人・屋村草吉役を阿部サダヲさんが演じます。

林田理沙アナウンサーが語りを、脚本は中園ミホさんが担当。主題歌『賜物』はRADWIMPSが手掛けています。

＜あらすじ＞

舞台公演は成功裏に幕を閉じる。

数日後、なぜかぼんやりした様子の嵩（北村匠海さん）。

そこに、また一緒に楽しい仕事をしようとたくや（大森元貴さん）がやって来る。

しかし、嵩は聞く耳を持たず、やってみてはと言うのぶ（今田美桜さん）にも、口出ししないでくれと反論する。

それ以来、ぎくしゃくする２人。そんな中、のぶは嵩に内緒であることをしていた。

何も知らず八木（妻夫木聡さん）に会い行った嵩は、目の前の光景に目を疑う。