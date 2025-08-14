アニマルカラーで差をつける♡ABCマート発注目の新作スニーカー＆アパレル

トレンドが多様化する今、シンプルな着こなしに物足りなさを感じているなら、今年は『ちょいクセ』が正解。中でも注目は、レオパードやゼブラなどから着想を得たアニマルカラー。色味を落ち着かせた新しい解釈のアニマルは、派手すぎずどんなコーデにもすっと馴染みます。ABCマートではスニーカーからアパレルまで、今っぽさを引き出す新作が勢揃い。旬のアイテムで、いつものスタイルを更新してみませんか？

ひとくせが今っぽい！新アニマルカラーの魅力

アニマル柄と聞くと派手な印象を持つ人も多いはず。でも2025年の注目株は、柄の主張を控えめにして色のニュアンスで魅せる“アニマルカラー”。

レオパード由来のベージュやブラウンは、自然なグラデーションで落ち着きがあり、ベーシックな装いにもマッチします。

そんな商品の一部をご紹介！

【NIKE】の「ウィメンズ エア マックス 90」（17,600円）。

サイズ：22.0cm~26.0cm（0.5cm刻み）

カラー：102SAIL/BGYCRH

【adidas】の「サンバ LT」（17,600円）など、アニマルカラーを効かせたスニーカーが豊富。

シンプルコーデに一点投入するだけで、洗練された今っぽさを演出できます。

サイズ：22.0cm~29.0cm（0.5cm刻み）/30.0cm(カラー：OFFW/LUCI/GUM4)

SHOO・LA・RUE×ぺろちの限定コラボ♡注目の全アイテムを公開

スニーカーからアパレルまで揃うABCマートのラインナップ

ABCマートには、足元だけでなく全身でアニマルカラーを楽しめるアイテムも揃います。【PATRICK】の「スタジアム・レオパード」（20,900円）は軽やかな履き心地とレオパードベージュの絶妙な色合いが魅力。

サイズ：22.5cm~25.0cm（0.5cm刻み）

カラー：BGE

さらに【adidas】の「U LEO TP」セットアップ（各13,200円）は、ストリートにもきれいめにも着回し可能。

サイズ：XS/S/M/L/XL/XXL(カラー：BRONZESTRATA)

カラー：BLACK/AMILK

小物なら【adidas】のバッグ（15,400円）やソックス（2,750円）でさりげなく取り入れるのもおすすめです。全身コーデにプラスすれば、ちょっとしたクセがおしゃれ感に変わります。

サイズ：S/M/L(カラー：CARBON/BLACK)

カラーで遊ぶ、新しい自分に出会う

柄そのもので強さを出すのではなく、カラーで着こなしに奥行きを与えるのが今のアニマル流。ゼブラやパイソンなども、色味を抑えることでデイリーに活躍します。

【crocs】の「ベイ アニマル クロッグ」（12,100円）は快適さとデザイン性を兼ね備え、休日コーデのアクセントにぴったり。

毎日履ける気軽さと、ちょいクセの存在感を両立させたアイテムは、ファッション好きの新定番となりそうです。

サイズ：22.5cm~26.0cm（0.5cm刻み）

カラー：LEOPARD

ちょいクセで日常をアップデートしよう

アニマルカラーは派手なだけじゃない。色の持つニュアンスを活かせば、日常のコーデをさりげなく格上げできます。

ABCマートならスニーカーからアパレル、小物まで豊富に揃い、自分らしい“ちょいクセ”がきっと見つかるはず。新しい季節の始まりに、アニマルカラーでファッションをアップデートしてみませんか？

一歩踏み出せば、毎日のスタイルがもっと自由で楽しくなるはずです♡