「全てが完璧すぎるご家族」中村江里子、圧巻スタイルの息子＆娘を公開「オシャレでかっこいいです」
フリーアナウンサーの中村江里子さんは8月13日、自身のInstagramを更新。美男美女の子どもたちを公開しました。
【写真】中村江里子のスタイル抜群の子どもたち
家族みんなが大好きであるというレストランで楽しいひと時を過ごし、自宅へ帰る道中、夫の愛車であるクラシックカーから「花火が打ち上げられているようなドン、バン、バッチーンという爆音発生」という事件が発生したようです。「そこから自宅まで1キロ強の道を真っ暗な中、夜中に徒歩で帰宅」したことを明かし、「およそ1ヶ月半ぶりの家族時間は中々サバイバルな夜でした」と締めくくりました。
コメントでは「なんて素敵なファミリー」「忘れられない旅ですね」「息子さん 娘さん オシャレでかっこいいですね」「全てが完璧すぎるご家族」「お美しいです」との声が寄せられています。
(文:福島 ゆき)
「なんて素敵なファミリー」中村さんは「久しぶりに家族5人での時間」とつづり、8枚の写真と2本の動画を投稿しています。パーティー後に3人の子どもをピックアップしてニースに向かったそうで、写真の3枚目ではスタイル抜群の息子と2人の娘の姿を披露。
「そこから自宅まで1キロ強の道を真っ暗な中、夜中に徒歩で帰宅」したことを明かし、「およそ1ヶ月半ぶりの家族時間は中々サバイバルな夜でした」と締めくくりました。
次女とのツーショットも披露！1日の投稿では、次女と東京滞在中の写真を投稿している中村さん。中村さんより身長が高い次女とのスタイル抜群の親子ショットを披露しています。秋葉原で中古のデジタルカメラを物色したりドン・キホーテや東京スカイツリーに行ったりと、観光を満喫したようです。今後も中村さんのすてきな家族ショットの投稿が楽しみですね！
