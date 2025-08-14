「壊滅的」「大打撃だ」残り５分で２−０リードからまさかの敗戦…欧州王者に屈したトッテナムにOB陣は悲嘆＆苦言「最後までやり遂げろよ」【UEFAスーパー杯】
現地時間８月13日にウディネで開催されたUEFAスーパーカップで、昨季のヨーロッパリーグを制したトッテナムが、チャンピオンズリーグ王者のパリ・サンジェルマンと対戦。残り５分で２−０をリードしていた状況からまさかの敗北を喫した。
39分にセットプレーの流れからミッキー・ファン・デ・フェンのゴールで先制したトッテナムは、48分にもクリスティアン・ロメロのヘッド弾で加点。２点をリードしたまま終盤を迎える。
しかし、85分にイ・ガンインの強烈なシュートで１点を返されると、６分と表示された後半アディショナルタイムの４分にゴンサロ・ラモスのヘディングシュートで被弾。土壇場で追いつかれた挙句、PK戦で２―３で敗れ、タイトルを逃した。
この結果を嘆いたのがトッテナムOBのポール・ロビンソン氏だ。解説を務めた英公共放送『BBC』のラジオでこうコメントした。
「壊滅的だ。スタンドで白いシャツを着て急いで出口へと向かう人たちを包む、完全な壊滅と衝撃。17年間で２度目の主要タイトル獲得まであと５分。２−１とされるまでは、全てが順調だった。そして、その後は崩れ去った」
「PSGからのプレッシャーが高まっているのが感じられた。そしてPK戦になると、勝敗はまるで宝くじのようだった」
元イングランド代表GKは、「これはトッテナムにとって大打撃だ。残り５分で２−０とリードしていたのに。ご覧の通り、選手たちは完全に打ちのめされている。昨シーズン、彼らは切望していたトロフィーを獲得し、真の前進となるはずだった。ところが、残念ながら大きな痛手となってしまった」と嘆いた。
同じくOBのアーロン・レノン氏も、「残り５分で、２−０でリード。最後までやり遂げろよ。たとえ２−１になっても、試合を最後までやり遂げる術を知らなければならない。うまく処理できなかった」と逃げ切れなかった古巣の戦いぶりに苦言を呈した。
スパーズにとっては、痛恨の敗戦となってしまった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】韓国代表イ・ガンインのゴラッソ＆ゴンサロ・ラモスの劇的同点弾
39分にセットプレーの流れからミッキー・ファン・デ・フェンのゴールで先制したトッテナムは、48分にもクリスティアン・ロメロのヘッド弾で加点。２点をリードしたまま終盤を迎える。
この結果を嘆いたのがトッテナムOBのポール・ロビンソン氏だ。解説を務めた英公共放送『BBC』のラジオでこうコメントした。
「壊滅的だ。スタンドで白いシャツを着て急いで出口へと向かう人たちを包む、完全な壊滅と衝撃。17年間で２度目の主要タイトル獲得まであと５分。２−１とされるまでは、全てが順調だった。そして、その後は崩れ去った」
「PSGからのプレッシャーが高まっているのが感じられた。そしてPK戦になると、勝敗はまるで宝くじのようだった」
元イングランド代表GKは、「これはトッテナムにとって大打撃だ。残り５分で２−０とリードしていたのに。ご覧の通り、選手たちは完全に打ちのめされている。昨シーズン、彼らは切望していたトロフィーを獲得し、真の前進となるはずだった。ところが、残念ながら大きな痛手となってしまった」と嘆いた。
同じくOBのアーロン・レノン氏も、「残り５分で、２−０でリード。最後までやり遂げろよ。たとえ２−１になっても、試合を最後までやり遂げる術を知らなければならない。うまく処理できなかった」と逃げ切れなかった古巣の戦いぶりに苦言を呈した。
スパーズにとっては、痛恨の敗戦となってしまった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】韓国代表イ・ガンインのゴラッソ＆ゴンサロ・ラモスの劇的同点弾