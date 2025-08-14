AKB48¡¢20¼þÇ¯µÇ°¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ËOG¥á¥ó¥Ð¡¼60¿Í°Ê¾å½Ð±é·èÄê¡¡Á°ÅÄÆØ»Ò¡¢ÂçÅçÍ¥»Ò¡¢¼ÄÅÄËãÎ¤»Ò¡¢¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¡¢¾®ÅèÍÛºÚ¡¢ÈÄÌîÍ§Èþ¤é
¡¡AKB48¤¬13Æü¡¢66ËçÌÜ¥·¥ó¥°¥ë¡ÖOh my pumpkin!¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£20¼þÇ¯µÇ°¥·¥ó¥°¥ë¤È¤Ê¤ëº£ºî¤ÎÈ¯Çä¤Ë¤¢¤ï¤»¤ÆÆ±Æü¡¢AKB48¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬·à¾ì¤Ë½¸·ë¤·¡¢È¯ÇäµÇ°À¸ÇÛ¿®¤ò¼Â»Ü¡£É½Âê¶Ê¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ëOG¥á¥ó¥Ð¡¼ Á°ÅÄÆØ»Ò¡¦¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¡¦¾®ÅèÍÛºÚ¤â¶î¤±¤Ä¤±¡¢É½Âê¶Ê¤ò´Þ¤à¼ýÏ¿¶Ê4¶Ê¤òÀ¸¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û10Ç¯¤Ö¤ê¤Ë·à¾ì¤ËÎ©¤Á¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤¿Á°ÅÄÆØ»Ò
¡¡ºòÇ¯12·î¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¿··à¾ì¤Ç¤Î½é¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò½ª¤¨¤¿Á°ÅÄ¤Ï¡Ö¡Ê·à¾ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ë¤¿¤«¤ß¤Ê¤ÎÂ´¶È¤Î»þ°ÊÍè¤À¤«¤é10Ç¯¤Ö¤ê¤¯¤é¤¤¡©¡Ê¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤Æ¡ËåºÎï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡£¤¹¤´¤¤¡¢¤¹¤´¤¤¡ª¡×¤ÈÌµ¼Ùµ¤¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¡¢¾®Åè¤Ï¡Ö¤¢¤Ã¤Á¤ã¤ó¤È·à¾ì¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢ÀÎ¤Î¥Á¡¼¥àA¸ø±é¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¥¨¥â¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È²û¸Å¤·¤¿¡£
¡¡ÇÛ¿®¤Î½ªÈ×¤Ë¤Ï¡¢ÁÒÌîÈøÀ®Èþ¤«¤é12·î4Æü¡Á7Æü¤Ë¤«¤±¤Æ6¸ø±é¤ò¹Ô¤¦ÆüËÜÉðÆ»´Û¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Î¸ø±éÆâÍÆ¤ÈÂè1ÃÆ¥²¥¹¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÉðÆ»´Û½éÆü¤È¤Ê¤ë12·î4Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ï¡Ö¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¥¢¥ï¡¼ ¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¥Ù¥¹¥È20¡×¡£AKB48¤¬20Ç¯´Ö¤ÇÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¿³Ú¶Ê¤ÎÃæ¤«¤é¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿³Ú¶Ê¤ò¥é¥ó¥¥ó¥°·Á¼°¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò³«ºÅ¡£12·î6Æü¡ÊÅÚ¡ËÃë¸ø±é¡¦7Æü¡ÊÆü¡ËÃë¸ø±é¤Ï¡ÖPARTY¤¬»Ï¤Þ¤ë¤è ¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡×¡£º£½µËö8·î16Æü¤«¤é³«Ëë¤¹¤ë20¼þÇ¯¥Ä¥¢¡¼¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¡¦6Æü¡ÊÅÚ¡ËÌë¸ø±é¡¦7Æü¡ÊÆü¡ËÌë¸ø±é¤Ï¡Ö20¼þÇ¯µÇ°¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡×¤ò³«ºÅ¡£¹ë²ÚOG¥á¥ó¥Ð¡¼¤âÂ¿¿ô½Ð±é¤·¡¢20¼þÇ¯¤òÀ¹Âç¤Ë½Ë¤¦¡£º£Ç¯5·î¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¡ÈAKB48 20¼þÇ¯±þ±çÁíÃÄÄ¹¡É¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¹â¶¶¤Ï¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤óÆâÍÆ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤È¤è¤ê¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê°ã¤¦ÆüÄø¤Ç¡ËÆ±¤¸Ì¾Á°¤¬²¿²ó¤«½Ð¤Æ¤ë¿Í¤â¤¤¤Æ¡Ä¤Ë¤ã¤ó¤Ë¤ã¤ó¡¢´èÄ¥¤í¤¦¤Í¡ª¡×¤È¾®Åè¤ÈÎå¤Þ¤·¹ç¤Ã¤¿¡£
¢£¡ØAKB48 20th Year Live Tour 2025 in ÆüËÜÉðÆ»´Û¡ÙÆüÄø¡¦»²²Ã¥á¥ó¥Ð¡¼°ìÍ÷
¡Ú1¡Û¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¥¢¥ï¡¼ ¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¥Ù¥¹¥È20¡Ê²¾Âê¡Ë
ÆüÄø¡§2025Ç¯12·î4Æü (ÌÚ) ³«¾ì17:30¡¿³«±é18:30
½Ð±é¥á¥ó¥Ð¡¼¡§AKB48
¡Ú2¡Û20¼þÇ¯µÇ°¥³¥ó¥µ¡¼¥È Part1¡Ê²¾Âê¡Ë
ÆüÄø¡§2025Ç¯12·î5Æü (¶â) ³«¾ì17:30¡¿³«±é18:30
½Ð±é¥á¥ó¥Ð¡¼¡§AKB48
¥²¥¹¥È½Ð±é¡§¼ÄÅÄËãÎ¤»Ò¡¦°¤Éô¥Þ¥ê¥¢¡¦»ÔÀîÈþ¿¥¡¦Æþ»³°ÉÆà¡¦²ÃÆ£ÎèÆà¡¦Â¼»³ºÌ´õ¡¦²¬ÅÄÆà¡¹¡¦¾®Åè¿¿»Ò¡¦À¾ÌîÌ¤É±¡¦Ã«Àî À»¡¦º´Æ£ ¼ë¡¦²¬Éô ÎÛ¡¦À¶¿åËãÍþ°¡¡¦µÈÀî¼·À¥¡¦¾®ÅÄ¤¨¤ê¤Ê¡¦º´Æ£ ÛÙ¡¦º¸È¼ºÌ²Â¡¦²£Æ»ÐÒÎ¤¡¦ÉþÉôÍºÚ¡¦»³ËÜ°¡°Í¡¦Ä¹ µ×ÎèÆà¡¦ÂÀÅÄÆà½ï¡¦»³ÅÄºÚ¡¹Èþ¡¦»³ËÜÎÜ¹á¡¦ÂçÀ¾Åí¹á¡¦ßÀ ºéÍ§ºÚ¡Ê¢¨ßÀ¤Ïµì»úÂÎ¡Ë¡¦ÃæÌî°ê³¤¡¦¿Í¸«¸ÅÅÔ²»¡¦ßÀ¾¾Î¤½ïºÚ¡Ê¢¨ßÀ¤Ïµì»úÂÎ¡Ë¡¦¹ÔÅ·Í¥è½Æà¡¦¹â²¬ ·°¡¦×¢À¥¤Ê¤Ä¤¡¦µÈÅÄ²ÚÎø¡¦Ê¡ÃÏÎéÆà¡¦´äºêË¨²Ö¡¦µÈÌîÌ¤Í¥¡¦Ã«¸ý¤â¤«¡¦²¼ÀÄÌÚ¹áÎë¡¦µÜÎ¤è½Íå¡¦ËÌÀî°½ÇÃ¡¦¾¾°æ¼îÍýÆà¡¦½ÂÃ«Æäºé¡¦»³ËÜ ºÌ¡¦ÅÏÊÕÈþÍ¥µª¡¦Ä«Ä¹Èþºù
¢¨¾åµ°Ê³°¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â½Ð±é¤òÍ½Äê¡£·èÄê¼¡ÂèÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú3¡Û¡ÁPARTY¤¬»Ï¤Þ¤ë¤è ¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë Part1¡Á¡Ê²¾Âê¡Ë
ÆüÄø¡§2025Ç¯12·î6Æü (ÅÚ) ³«¾ì11:00¡¿³«±é12:00
½Ð±é¥á¥ó¥Ð¡¼¡§AKB48
¡Ú4¡Û20¼þÇ¯µÇ°¥³¥ó¥µ¡¼¥È Part2¡Ê²¾Âê¡Ë
ÆüÄø¡§2025Ç¯12·î6Æü (ÅÚ) ³«¾ì17:30¡¿³«±é18:30
½Ð±é¥á¥ó¥Ð¡¼¡§AKB48
¥²¥¹¥È½Ð±é¡§¾®ÅèÍÛºÚ¡¦¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¡¦Ê÷´ß¤ß¤Ê¤ß¡¦ÇðÌÚÍ³µª¡¦Âç²È»ÖÄÅ¹á¡¦ÁÒ»ýÌÀÆü¹á¡¦ËÌ¸¶Î¤±Ñ¡¦»Ø¸¶è½Çµ¡¦µÜºêÈþÊæ¡¦¹â¾ë°¡¼ù¡¦²£»³Í³°Í
¡Ú5¡Û¡ÁPARTY¤¬»Ï¤Þ¤ë¤è ¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë Part2¡Á¡Ê²¾Âê¡Ë
ÆüÄø¡§2025Ç¯12·î7Æü (Æü) ³«¾ì11:00¡¿³«±é12:00
½Ð±é¥á¥ó¥Ð¡¼¡§AKB48
¡Ú6¡Û20¼þÇ¯µÇ°¥³¥ó¥µ¡¼¥È Part3¡Ê²¾Âê¡Ë
ÆüÄø¡§2025Ç¯12·î7Æü (Æü) ³«¾ì17:30¡¿³«±é18:30
½Ð±é¥á¥ó¥Ð¡¼¡§AKB48
¥²¥¹¥È½Ð±é¡§ÈÄÌîÍ§Èþ¡¦¾®ÅèÍÛºÚ¡¦¼ÄÅÄËãÎ¤»Ò¡¦¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¡¦Á°ÅÄÆØ»Ò¡¦Ê÷´ß¤ß¤Ê¤ß¡¦½©¸µºÍ²Ã¡¦ÂçÅçÍ¥»Ò¡¦ÌîÏ¤²ÂÂå¡¦µÜß·º´¹¾¡¢ÇðÌÚÍ³µª¡¦ËÌ¸¶Î¤±Ñ¡¦»Ø¸¶è½Çµ¡¦²£»³Í³°Í
¢¨¾åµ°Ê³°¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â½Ð±é¤òÍ½Äê¡£·èÄê¼¡ÂèÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û10Ç¯¤Ö¤ê¤Ë·à¾ì¤ËÎ©¤Á¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤¿Á°ÅÄÆØ»Ò
¡¡ºòÇ¯12·î¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¿··à¾ì¤Ç¤Î½é¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò½ª¤¨¤¿Á°ÅÄ¤Ï¡Ö¡Ê·à¾ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ë¤¿¤«¤ß¤Ê¤ÎÂ´¶È¤Î»þ°ÊÍè¤À¤«¤é10Ç¯¤Ö¤ê¤¯¤é¤¤¡©¡Ê¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤Æ¡ËåºÎï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡£¤¹¤´¤¤¡¢¤¹¤´¤¤¡ª¡×¤ÈÌµ¼Ùµ¤¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¡¢¾®Åè¤Ï¡Ö¤¢¤Ã¤Á¤ã¤ó¤È·à¾ì¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢ÀÎ¤Î¥Á¡¼¥àA¸ø±é¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¥¨¥â¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È²û¸Å¤·¤¿¡£
¡¡ÉðÆ»´Û½éÆü¤È¤Ê¤ë12·î4Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ï¡Ö¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¥¢¥ï¡¼ ¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¥Ù¥¹¥È20¡×¡£AKB48¤¬20Ç¯´Ö¤ÇÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¿³Ú¶Ê¤ÎÃæ¤«¤é¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿³Ú¶Ê¤ò¥é¥ó¥¥ó¥°·Á¼°¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò³«ºÅ¡£12·î6Æü¡ÊÅÚ¡ËÃë¸ø±é¡¦7Æü¡ÊÆü¡ËÃë¸ø±é¤Ï¡ÖPARTY¤¬»Ï¤Þ¤ë¤è ¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡×¡£º£½µËö8·î16Æü¤«¤é³«Ëë¤¹¤ë20¼þÇ¯¥Ä¥¢¡¼¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¡¦6Æü¡ÊÅÚ¡ËÌë¸ø±é¡¦7Æü¡ÊÆü¡ËÌë¸ø±é¤Ï¡Ö20¼þÇ¯µÇ°¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡×¤ò³«ºÅ¡£¹ë²ÚOG¥á¥ó¥Ð¡¼¤âÂ¿¿ô½Ð±é¤·¡¢20¼þÇ¯¤òÀ¹Âç¤Ë½Ë¤¦¡£º£Ç¯5·î¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¡ÈAKB48 20¼þÇ¯±þ±çÁíÃÄÄ¹¡É¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¹â¶¶¤Ï¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤óÆâÍÆ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤È¤è¤ê¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê°ã¤¦ÆüÄø¤Ç¡ËÆ±¤¸Ì¾Á°¤¬²¿²ó¤«½Ð¤Æ¤ë¿Í¤â¤¤¤Æ¡Ä¤Ë¤ã¤ó¤Ë¤ã¤ó¡¢´èÄ¥¤í¤¦¤Í¡ª¡×¤È¾®Åè¤ÈÎå¤Þ¤·¹ç¤Ã¤¿¡£
¢£¡ØAKB48 20th Year Live Tour 2025 in ÆüËÜÉðÆ»´Û¡ÙÆüÄø¡¦»²²Ã¥á¥ó¥Ð¡¼°ìÍ÷
¡Ú1¡Û¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¥¢¥ï¡¼ ¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¥Ù¥¹¥È20¡Ê²¾Âê¡Ë
ÆüÄø¡§2025Ç¯12·î4Æü (ÌÚ) ³«¾ì17:30¡¿³«±é18:30
½Ð±é¥á¥ó¥Ð¡¼¡§AKB48
¡Ú2¡Û20¼þÇ¯µÇ°¥³¥ó¥µ¡¼¥È Part1¡Ê²¾Âê¡Ë
ÆüÄø¡§2025Ç¯12·î5Æü (¶â) ³«¾ì17:30¡¿³«±é18:30
½Ð±é¥á¥ó¥Ð¡¼¡§AKB48
¥²¥¹¥È½Ð±é¡§¼ÄÅÄËãÎ¤»Ò¡¦°¤Éô¥Þ¥ê¥¢¡¦»ÔÀîÈþ¿¥¡¦Æþ»³°ÉÆà¡¦²ÃÆ£ÎèÆà¡¦Â¼»³ºÌ´õ¡¦²¬ÅÄÆà¡¹¡¦¾®Åè¿¿»Ò¡¦À¾ÌîÌ¤É±¡¦Ã«Àî À»¡¦º´Æ£ ¼ë¡¦²¬Éô ÎÛ¡¦À¶¿åËãÍþ°¡¡¦µÈÀî¼·À¥¡¦¾®ÅÄ¤¨¤ê¤Ê¡¦º´Æ£ ÛÙ¡¦º¸È¼ºÌ²Â¡¦²£Æ»ÐÒÎ¤¡¦ÉþÉôÍºÚ¡¦»³ËÜ°¡°Í¡¦Ä¹ µ×ÎèÆà¡¦ÂÀÅÄÆà½ï¡¦»³ÅÄºÚ¡¹Èþ¡¦»³ËÜÎÜ¹á¡¦ÂçÀ¾Åí¹á¡¦ßÀ ºéÍ§ºÚ¡Ê¢¨ßÀ¤Ïµì»úÂÎ¡Ë¡¦ÃæÌî°ê³¤¡¦¿Í¸«¸ÅÅÔ²»¡¦ßÀ¾¾Î¤½ïºÚ¡Ê¢¨ßÀ¤Ïµì»úÂÎ¡Ë¡¦¹ÔÅ·Í¥è½Æà¡¦¹â²¬ ·°¡¦×¢À¥¤Ê¤Ä¤¡¦µÈÅÄ²ÚÎø¡¦Ê¡ÃÏÎéÆà¡¦´äºêË¨²Ö¡¦µÈÌîÌ¤Í¥¡¦Ã«¸ý¤â¤«¡¦²¼ÀÄÌÚ¹áÎë¡¦µÜÎ¤è½Íå¡¦ËÌÀî°½ÇÃ¡¦¾¾°æ¼îÍýÆà¡¦½ÂÃ«Æäºé¡¦»³ËÜ ºÌ¡¦ÅÏÊÕÈþÍ¥µª¡¦Ä«Ä¹Èþºù
¢¨¾åµ°Ê³°¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â½Ð±é¤òÍ½Äê¡£·èÄê¼¡ÂèÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú3¡Û¡ÁPARTY¤¬»Ï¤Þ¤ë¤è ¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë Part1¡Á¡Ê²¾Âê¡Ë
ÆüÄø¡§2025Ç¯12·î6Æü (ÅÚ) ³«¾ì11:00¡¿³«±é12:00
½Ð±é¥á¥ó¥Ð¡¼¡§AKB48
¡Ú4¡Û20¼þÇ¯µÇ°¥³¥ó¥µ¡¼¥È Part2¡Ê²¾Âê¡Ë
ÆüÄø¡§2025Ç¯12·î6Æü (ÅÚ) ³«¾ì17:30¡¿³«±é18:30
½Ð±é¥á¥ó¥Ð¡¼¡§AKB48
¥²¥¹¥È½Ð±é¡§¾®ÅèÍÛºÚ¡¦¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¡¦Ê÷´ß¤ß¤Ê¤ß¡¦ÇðÌÚÍ³µª¡¦Âç²È»ÖÄÅ¹á¡¦ÁÒ»ýÌÀÆü¹á¡¦ËÌ¸¶Î¤±Ñ¡¦»Ø¸¶è½Çµ¡¦µÜºêÈþÊæ¡¦¹â¾ë°¡¼ù¡¦²£»³Í³°Í
¡Ú5¡Û¡ÁPARTY¤¬»Ï¤Þ¤ë¤è ¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë Part2¡Á¡Ê²¾Âê¡Ë
ÆüÄø¡§2025Ç¯12·î7Æü (Æü) ³«¾ì11:00¡¿³«±é12:00
½Ð±é¥á¥ó¥Ð¡¼¡§AKB48
¡Ú6¡Û20¼þÇ¯µÇ°¥³¥ó¥µ¡¼¥È Part3¡Ê²¾Âê¡Ë
ÆüÄø¡§2025Ç¯12·î7Æü (Æü) ³«¾ì17:30¡¿³«±é18:30
½Ð±é¥á¥ó¥Ð¡¼¡§AKB48
¥²¥¹¥È½Ð±é¡§ÈÄÌîÍ§Èþ¡¦¾®ÅèÍÛºÚ¡¦¼ÄÅÄËãÎ¤»Ò¡¦¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¡¦Á°ÅÄÆØ»Ò¡¦Ê÷´ß¤ß¤Ê¤ß¡¦½©¸µºÍ²Ã¡¦ÂçÅçÍ¥»Ò¡¦ÌîÏ¤²ÂÂå¡¦µÜß·º´¹¾¡¢ÇðÌÚÍ³µª¡¦ËÌ¸¶Î¤±Ñ¡¦»Ø¸¶è½Çµ¡¦²£»³Í³°Í
¢¨¾åµ°Ê³°¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â½Ð±é¤òÍ½Äê¡£·èÄê¼¡ÂèÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£