「両親の新婚旅行の場所を探しています」市職員が受けた電話

鹿児島県・薩摩半島南部の指宿市（いぶすきし）は、砂むし温泉で知られる観光地だ。人口はおよそ3万6千人、南国の明るい街で、夏になると市役所などの公式ウェアがアロハシャツになる。

指宿市総務課市史編さん室で働く公務員・上川路隆介さん（43）のもとに１本の電話がかかってきたのは、2025年１月のことだった。

「両親が新婚旅行でめぐった場所を探しています。見てもらいたいものがあるんです。」

市史編さん室では、「前略、市史編さん室より」という連載を広報紙に載せ、市史のために調べたことや分かったことを読み物にしている。「指宿の古い資料や写真などの情報を集めている」という呼びかけも載せていて、それを頼りにかかってきた電話だった。

64年前のアルバム、市史編さん室へ

1月8日、指宿図書館の2階にある市史編さん室を訪れたのは、福岡県に住む元公務員・八幡さん（仮名・63）。その手には緑に金色でPhotosと箔押しされたアルバムがあった。ずいぶん古いものらしく、台紙の側面は薄茶色になっている。中に貼ってある写真は、ほとんどが白黒だった。

「指宿は、父と母が新婚旅行で訪れた場所なんです。この写真の撮影場所がどこか教えてもらえませんか。」

「恋愛結婚の２人」選んだのは指宿だった

カメラメーカー「ヤシカ」の名前が入ったアルバムの１ページ目には、「新婚旅行記念アルバム 昭和36年3月24日」と万年筆らしい字で書いてあった。

中に収められた写真には、眼鏡姿の男性と、優しそうな女性が写っている。ホテルらしき建物の前で撮ったものもあれば、水辺で撮ったものもある。長崎鼻灯台などすぐに指宿と分かる場所もあったが、枚数が多い。

「全部調べるのはちょっと時間がかかるかもしれない」

そう感じた上川路さんは、アルバムを預かることにした。名刺に「1月8日アルバム預かり」と書いて八幡さんに渡した。

写真に写っていたのは、八幡さんの父・兼伍さんと母・芳子さん。どちらも福岡県内の同じ小学校で教師をしていた。芳子さんは1歳年上だった。

「新米教師として入ってきた父の面倒を、いろいろ見るうちにくっついた。恋愛結婚だったそうです」（八幡さん）

64年前、20代の2人が新婚旅行先として選んだのが指宿だった。

亡き両親の人生をたどる。決意にあった理由

福岡県に住む八幡さんが、両親の新婚旅行の場所をめぐろうと思ったのには理由があった。

父と母との３人家族で育った八幡さんは、高校を卒業後、県外の大学に進学。卒業後は都内で語学の勉強を続けていた。

25歳のとき、親戚から電話があった。父の兼伍さんが舌がんになったという知らせだった。都内を引き払い、福岡に戻った。地元企業に就職し、働きながら闘病に付き添った。

父・兼伍さんは、小学校の教師だった。教え子がよく遊びに来る家だった。令和の今では問題になるかもしれないが、夏休みには教え子たちがキャンプがわりに何人も泊まることもあったし、家に子どもたちを集め勉強をみていることもあった。

「父は教師として子どもたちを大事に思っていたし、子どもたちが好きだったんでしょう」（八幡さん）

闘病の末、兼伍さんは50歳で亡くなった。3人だった家族は2人になった。芳子さん51歳、八幡さん25歳の時だった。

27歳になった頃、八幡さんは、四国にある母の出身地で公務員の採用試験を受けた。「地元に引っ越せば母も寂しくないだろう」と思ったからだった。

無事に公務員として採用され、母子で四国に落ち着いて暮らすはずだった。「慣れるまでは」と、当初は母を福岡に残し、公務員寮に住んでいた。仕事の忙しさもあり、母と住むアパートを見つけるのに時間がかかってしまった。

これがまずかった。

変わってしまった母 息子に向かって「どちらさまですか？」

さみしさを募らせたのか、母は酒に慰めを求めていた。酒量はどんどん増え、取り返しがつかないレベルにまでなっていた。異変に気が付いたのは、ようやく落ち着いて久しぶりに福岡に帰った時だった。

「母が酒で人が変わっている…」アルコールで脳に障害がおきていた。息子の八幡さんに向かって「どちらさまですか」と言ってきた時は、背中に汗が流れた。

四国での仕事に期待感を持ち、やりがいも感じていたが、「このままではいけない」と決心した。

福岡で試験を受けなおし、地元の公務員になった。母ひとり、子ひとりとなった今、自分が母と一緒にいなければと思った。

母が治療のため入院した病院は、車で片道およそ２時間の場所だったが、八幡さんは週末ごとに見舞った。院内には精神疾患で入院している子どもたちもいて、患者同士として交流もあった。

「これが母には良かったのかもしれません」八幡さんは振り返る。芳子さんは、次第に脳の機能が回復。うつろだった目には光が戻ってきた。医師も驚くほどだった。

「子どもたちと交流して、教師だったころの自分を思い出してシャンとしたんだと思います」（八幡さん）

やがて芳子さんは退院し、福岡県内で八幡さんと住むようになった。八幡さんの仕事の関係で、県内で離れて暮らす時期もあったが、母が再び酒で崩れることはなく、ビールを適量楽しむぐらいだった。

80代になっても足腰は大きく衰えず、飼っている犬の世話が生きがいだった。週に何回かのデイサービスに通って、デイ仲間や職員さんたちと触れあうのを楽しみにしていた。

八幡さんは独身のままだったが、母と暮らす日常はかけがえのないものだった。

2022年3月に定年退職を迎えた八幡さん。母の状態も落ち着いているし、以前からやってみたかったテーマパークでの仕事に就けることになり、4月に1人で大阪に転居した。大阪で暮らしていても、母に会うため、2週間に1回は福岡に帰っていた。離れてはいるが今度は順調にいっていた。

しかし、それが急変した。

「すぐに帰ってきて」突然の電話

2023年1月10日、大阪にいるときに近所の人から電話があった。「すぐ帰ってきて」

自宅の前で、芳子さんが道路の端を歩いていたところ、後ろから来た自動車にはねられたという。芳子さんは、病院に運ばれたが帰らぬ人となった。87歳だった。

八幡さんがその知らせを受けたのは、大阪から福岡に急ぐ新幹線の中だった。

夫を亡くしてから36年。「恋愛結婚した人生の伴侶を50で亡くして、幸せな人生だったんだろうか…と思うんです」（八幡さん）

事故の9日前、1月1日には母が好きなうどん店に連れて行った。とても喜んでくれたのを覚えている。

もっと長生きして欲しかった。まだ親孝行できたと思う。

自身も前立腺がんに…導かれるように指宿へ

大阪には戻らなかった。

ひとりになった八幡さんが「前立腺がん」と分かったのは、2024年9月のことだった。主治医は摘出を勧めてきたが、どうにも気が進まず、ほかの治療法を調べていた。

ある日、自宅で片づけようとした新聞が目に入った。鹿児島県指宿市にあるがんの陽子線治療を行う医療機関の情報が載っていた。その日、10月24日は亡き母の誕生日。「ここに行きなさいってことだ」八幡さんは直感した。

「そう言えば、母が指宿に行ったことがあると言ってたな……」と思って昔のアルバムを開いた。その中には、新婚旅行の父と母の姿があった。

「どうせ治療で指宿に行くなら、父と母の新婚旅行を追いかけてみよう」

そう思った。

2024年11月には、指宿のメディポリス国際陽子線治療センターで治療が始まった。敷地内に隣接するホテルに滞在し、がんの部位に定期的に陽子線を当てる。体への負担はほとんどなく、１週間に１回ほど福岡に帰れた。

治ったらアルバムの場所を巡りたい。八幡さんは治療中から準備を始めた。

「両親のアルバムに写っている場所がどこか分からないでしょうか」

まず話しをしたのは、患者の相談を受ける担当者だった。担当の女性は親身に話しを聞いてくれ、ほかの職員にも声をかけて調べてくれた。それだけでなく、指宿でタクシー運転手をしている男性も紹介してくれた。その人たちにアルバムの写真を見てもらったが、いずれも場所は特定できなかった。

愛情を感じる古い写真 １枚１枚場所を調べた

市の広報紙で「前略、市史編さん室より」を目にしたのは、医療機関に隣接するホテルだった。「市史編さん室にアルバムを持っていこうか」と思ったが、そんな個人的な用事で行っていいものか、迷惑にならないか、という迷いもあった。

たまたま知り合った元指宿市役所の人に相談したところ、「編さん室は指宿の昔の写真を探しているし、良いと思いますよ」と背中を押してもらった。アルバムを持って市史編さん室を訪ねたのが、2025年1月8日だった。

その日にアルバムを預かった指宿市市史編さん室の上川路さん。これまで市民から「昔の商店街の写真」などの持ち込みはあったが、八幡さんのように「写真の場所がどこか知りたい」というパターンは初めてだった。預かってはみたものの、最初は「分かるかな」と不安な気持ちもあった。

預かったアルバムの写真を見ていくと、2人で収まった写真もあれば、互いを撮りあったものもある。

真面目な表情だったりおどけていたり。モノクロの中に若い夫婦の時間が流れていた。上川路さんは、「新婚旅行らしい幸せな様子と、ちょっと緊張している感じもあって、とても良いな」と感じたという。

２人ともスーツ姿で、きちんとした格好で旅行する当時の新婚旅行のスタイルだった。宿泊先では浴衣でくつろぐ姿もあった。

アルバムをめくるうち、愛情を感じて引き込まれた。50枚を超える写真から指宿市が写っている場所を１枚１枚調べることにした。

昭和36年ごろ、観光客の増加を受け、指宿市の海岸沿いではホテル・旅館の建設ラッシュを迎えていた。2人が指宿市を訪れたのはまさにその頃。ホテルの正面で2人並んでいる1枚は、指宿観光ホテル（現 指宿いわさきホテル）と分かった。

水辺で撮られた写真もあった。海ではない。海ではないとしたら、観光地の池田湖しかない。池田湖は周囲15キロのカルデラ湖だ。地図や今の写真と照らし合わせながら探すと、２人の後ろに写る山の形がぴたりと一致するポイントを見つけた。池田湖の北西で撮ったことが分かった。

上川路さんは、観光パンフレットの地図に印をつけ、特定した写真の場所をひとつずつ記入していった。

「家族の時間」再び

「見つけていただき、本当にありがとうございます。」

1月15日。最後の治療の日に、八幡さんは指宿図書館２階にある市史編さん室にいた。印がついている地図とアルバムを上川路さんから渡され、涙が出そうだった。

アルバムには、指宿市で撮った写真だけを貼ったページもあれば、鹿児島の各地や県外が混じったページもあったことが分かった。「このごちゃ混ぜのページは母が貼ったんだな」と直感した。

母の芳子さんは、繊細なところもあったが、ズボラなところもあったからだ。カメラ好きな父は、きちょうめんだった。若い頃の父は、おおらかなところがある母に惹かれたのかもしれない。父と母は、時々けんかもしていたが仲が良かった。今思えば、それぞれ欠けているところを補いあうような夫婦だったと思う。

小学生のころ、夏休みに家族３人で四国を一周したことがある。エアコンのない軽乗用車で、窓を全開にして。親子で笑いながら旅をした。

少年のころ、拾った子犬を連れて帰ったことがある。最初は「飼えない」と反対された。でも、１週間も経たずに父も母も名前を呼んでかわいがるようになった。エスと名づけられた犬は、家族の一員として15年間一緒に暮らした。

よく話し、よく笑う家族だった。

2025年3月。上川路さんが印をつけてくれた地図とアルバムを頼りに、八幡さんは両親が指宿で旅した場所をめぐった。

池田湖のほとりに立って、写真の背景と同じ山を見た。64年前の今、父と母が確かにここにいた。これから新しい人生を歩む夫婦が、美しい未来を見つめながら立っていた。病気で亡くなることも、事故で亡くなることも、全く思っていなかっただろう。

それでも家族の幸せな時間は確かにあった。

「こうやって、父と母の思い出の場所をめぐって、気持ちを重ねることが自分にできる親孝行なんだ。」

池田湖の水面は静かで、春の風が流れていた。

64年の時を経た旅ができたのは、上川路さんのおかげだ。元公務員として、上川路さんの仕事に思うことがある。

誠実な仕事が生んだ出会い

八幡さんは公務員時代、後輩にこう助言していたという。

「住民から問い合わせがあったとき、すぐに説明できるように準備しておくことが公務員の第一歩。特に相手の立場になって説明すること。例えば、自分が勤務する庁舎に向かって道案内を求める電話があったら、相手の現在地を聞き、“進行方向右手に〇〇が見えたら、左に曲がって”というように、住民の目線に立った説明ができるよう心がけておこう」

「今回の上川路さんの説明は、まさにこの通り。池田湖では、どこにでもありそうな風景であったにも関わらず、地図に矢印をつけ“この位置からこのように撮ったと思います”と書いてくれました。その案内の通り、その位置に立ってびっくり。本当に感動しました。日ごろから、市民の皆さんへ誠実に向き合って仕事をされているのだと感じました。改めて感謝したいと思います」（八幡さん）

一方の上川路さん。「八幡さんは、ご両親への思いがとても深かったので、そこを汲みながら丁寧に対応しようと思っただけです」と話す。

来年12月に発刊予定の市史・史料編に向けて、観光や農業、暮らしなど様々な分野で調査と執筆を続けている。「市史って１人１人の人生でできていると感じるんです。」（上川路さん）

広報いぶすき5月号の「前略、市史編さん室より」には、八幡さんから調査を依頼された出来事を軸に、昭和51年2月、1日で513組の新婚客が宿泊した指宿いわさきホテルの記録を交えて読み物にした。

編集中の市史・史料編には、指宿の観光や産業、農業などの基盤を作った個人のエピソードを収録する。県外からの新婚旅行地として賑わった昭和の時代は、指宿の街にとっても青春時代と言える。市の偉人たちだけでなく、「街の青春の記憶」として、八幡さん家族の写真をめぐるエピソードも入れたいと思っている。

寄り添う２本の木、込めた思い

指宿市の高台にあるメディポリス国際陽子線治療センターには、今年、2本の桃の木が植えられた場所がある。無事に治療を終えた八幡さんが、センターにお願いして植樹させてもらったものだ。２本の桃は、海を望みながら寄り添うように並んでいる。

「父に対する思いと、母の記念に。父と母と思って植えさせてもらいました」（八幡さん）

新婚旅行の3月には、白い花とピンクの花が咲くという。

・