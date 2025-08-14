¥Ñ¥É¥ì¥¹5Ï¢¾¡¤Ç»ÃÄêÅª¤ËÃ±ÆÈ¼ó°Ì¡ªÂÇÀþ11ÆÀÅÀ¡õ¾¾°æÍµ¼ù¤Ï2²ó´°Á´Åêµå¡¡8·î9¾¡¤ÈÂç·¿Êä¶¯À®¸ù
¡¡¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥Ñ¥É¥ì¥¹11¡½1¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡Ê2025Ç¯8·î13Æü¡¡¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡Ë
¡¡¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ï13Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤ÇÂÇÀþ¤¬ÇúÈ¯¤·¡¢Âç¾¡¡£5Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£3ÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¤·¤¿¾¾°æÍµ¼ùÅê¼ê¡Ê29¡Ë¤Ï2²óÌµ¼ºÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤Ï2²ó¤ËÁê¼êÀèÈ¯¡¦ûç緂°Ò¡Ê¥Æ¥ó¡¦¥«¥¤¥¦¥§¥¤¡Ë¤ò¹¶Î¬¡£1»àËþÎÝ¤«¤é¥¯¥í¥Í¥ó¥ï¡¼¥¹¤Î2ÅÀÂÇ¤ÇÀèÀ©¤¹¤ë¤È¡¢¥¿¥Æ¥£¥¹¤â2ÅÀÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢¤³¤Î²ó5°ÂÂÇ¤ò½¸Ãæ¤·¤Æ°ìµó7ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡5²ó¤Ë¤Ï¥í¥ì¥¢¥Î¤Î2¥é¥ó¤Ê¤É¤Ç3ÅÀ¤ò²ÃÅÀ¡£7²ó¤Ë¤Ï¥¿¥Æ¥£¥¹¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ç11ÅÀÌÜ¤ò²Ã¤¨¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤·¤¿¥Ô¥Ù¥Ã¥¿¤Ï7²óÅÓÃæ4°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¡£11¡½1¤ÈÂçÎÌ¥ê¡¼¥É¤Î8²ó¤«¤é¤Ï¾¾°æ¤¬3ÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¤·¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÂÇÀþ¤ò2¥¤¥Ë¥ó¥°Ï¢Â³3¼ÔËÞÂà¤ËÉõ¤¸¤Æ»î¹ç¤òÄù¤á¡¢ÅÐÈÄ2»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¡£º£µ¨À®ÀÓ¤Ï46»î¹ç¤ÇËÉ¸æÎ¨¤¬5ÅÀÂæ¤òÀÚ¤ê4¡¦80¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤ÏÁ°Æü¡¢¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°À¾ÃÏ¶è¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÈÊÂ¤ó¤Ç5·î10Æü°ÊÍè¤Î¼ó°Ì¤ËÉâ¾å¡£5Ï¢¾¡¤Ç»ÃÄêÅª¤Ê¤¬¤é¡¢Ã±ÆÈ¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¥Ê¥¤¥¿¡¼¤Ç¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹Àï¤ò¹Ô¤¦¤¬¡¢¥É·³¤¬¾¡Íø¤¹¤ì¤Ð¡¢ºÆ¤ÓÆ±Î¨¼ó°Ì¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ïº£²Æ¡¢¥È¥ì¡¼¥É´ü¸Â¤ò·Þ¤¨¡¢¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤«¤é¥ª¥Ï¡¼¥ó¡¢¥í¥ì¥¢¥Î¡¢¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹¤«¤é¼é¸î¿À¥ß¥é¡¼¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÂÇÅÝ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¸þ¤±¡¢Âç·¿Êä¶¯¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÀÑ¶ËÊä¶¯¤¬ÁÕ¸ù¤·¤¿¤Î¤«8·î¤Ï12Àï9¾¡3ÇÔ¤È¹¥À®ÀÓ¤ò¼ý¤á¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤òÌÔÄÉ¤·¤¿¡£