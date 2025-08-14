東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ドル円
終値147.38 高値148.17 安値147.09
149.08 ハイブレイク
148.63 抵抗2
148.00 抵抗1
147.55 ピボット
146.92 支持1
146.47 支持2
145.84 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1705 高値1.1730 安値1.1670
1.1793 ハイブレイク
1.1762 抵抗2
1.1733 抵抗1
1.1702 ピボット
1.1673 支持1
1.1642 支持2
1.1613 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3576 高値1.3585 安値1.3493
1.3702 ハイブレイク
1.3643 抵抗2
1.3610 抵抗1
1.3551 ピボット
1.3518 支持1
1.3459 支持2
1.3426 ローブレイク
ドルスイス
終値0.8054 高値0.8072 安値0.8022
0.8127 ハイブレイク
0.8099 抵抗2
0.8077 抵抗1
0.8049 ピボット
0.8027 支持1
0.7999 支持2
0.7977 ローブレイク
