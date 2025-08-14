東京市場　ピボット分析（主要国通貨）

ドル円
終値147.38　高値148.17　安値147.09

149.08　ハイブレイク
148.63　抵抗2
148.00　抵抗1
147.55　ピボット
146.92　支持1
146.47　支持2
145.84　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1705　高値1.1730　安値1.1670

1.1793　ハイブレイク
1.1762　抵抗2
1.1733　抵抗1
1.1702　ピボット
1.1673　支持1
1.1642　支持2
1.1613　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3576　高値1.3585　安値1.3493

1.3702　ハイブレイク
1.3643　抵抗2
1.3610　抵抗1
1.3551　ピボット
1.3518　支持1
1.3459　支持2
1.3426　ローブレイク

ドルスイス
終値0.8054　高値0.8072　安値0.8022

0.8127　ハイブレイク
0.8099　抵抗2
0.8077　抵抗1
0.8049　ピボット
0.8027　支持1
0.7999　支持2
0.7977　ローブレイク