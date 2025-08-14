BTS、TXT所属「BIGHIT MUSIC」新人グループ・CORTIS、コンセプト写真第2弾公開 LAソングキャンプの記憶盛り込む
BTSやTOMORROW X TOGETHERを擁するBIGHIT MUSICから18日に正式デビューする、新たなボーイグループ「CORTIS」（MARTIN、JAMES、JUHOON、SEONGHYEON、KEONHO）の2つ目のコンセプト写真が、公開された。
【ソロカット】個性輝く「CORTIS」コンセプト写真第2弾
今回公開された写真では、メンバーがアメリカ・ロサンゼルスの街を歩きながら自由奔放な魅力を放っている。トラックの荷台に一緒に乗ったり、パイプラインに座ったり、枠にとらわれない姿で見る人々の興味を刺激している。
撮影地となったロサンゼルスは、昨年メンバーがデビュー作品制作を行った特別な意味を持つ場所。3ヶ月の滞在期間中、創作に没頭した。デビュー前の新人として海外ソングキャンプに参加するのは異例のこととなっている。“ヤングクリエイタークルー”であるCORTISは、街のいたるところからインスピレーションを受け、音楽・振付・映像などを手掛けながらグループのカラーを形作っていった。ロサンゼルスは、CORTISが方向性を確立し、スタートを切った地点とも言える場所。5人のメンバーは今年3月に再びロサンゼルスを訪れ、当時を思い出しながらコンセプトフォトを撮影した。
CORTISは18日午後6時、タイトル曲「What You Want」の音源とConceptual Performance Filmをリリースし、デビューを迎える。同楽曲はロサンゼルスのソングキャンプで誕生したもので、新しい世界に足を踏み入れたCORTISの誓いを込めた“宣言”のような曲となっている。
