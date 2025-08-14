東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
オージードル
終値0.6546 高値0.6563 安値0.6517
0.6613 ハイブレイク
0.6588 抵抗2
0.6567 抵抗1
0.6542 ピボット
0.6521 支持1
0.6496 支持2
0.6475 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5977 高値0.5996 安値0.5945
0.6051 ハイブレイク
0.6024 抵抗2
0.6000 抵抗1
0.5973 ピボット
0.5949 支持1
0.5922 支持2
0.5898 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3759 高値1.3782 安値1.3752
1.3807 ハイブレイク
1.3794 抵抗2
1.3777 抵抗1
1.3764 ピボット
1.3747 支持1
1.3734 支持2
1.3717 ローブレイク
