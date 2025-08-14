東京市場　ピボット分析（資源国通貨）

オージードル
終値0.6546　高値0.6563　安値0.6517

0.6613　ハイブレイク
0.6588　抵抗2
0.6567　抵抗1
0.6542　ピボット
0.6521　支持1
0.6496　支持2
0.6475　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5977　高値0.5996　安値0.5945

0.6051　ハイブレイク
0.6024　抵抗2
0.6000　抵抗1
0.5973　ピボット
0.5949　支持1
0.5922　支持2
0.5898　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.3759　高値1.3782　安値1.3752

1.3807　ハイブレイク
1.3794　抵抗2
1.3777　抵抗1
1.3764　ピボット
1.3747　支持1
1.3734　支持2
1.3717　ローブレイク