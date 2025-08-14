ブラッド・ピット主演映画『F1／エフワン』日本興収19億円突破、IMAX再上映決定
ブラッド・ピット主演映画『F1（R）／エフワン』（公開中）のIMAX（R）スクリーン上映が、今月22日〜28日の期間限定で再開されることが決定した。
【動画】映画『F1／エフワン』特別映像（映画音楽の巨匠ハンス・ジマー編）
本作は、6月27日より日米同時公開され、世界興行収入は約839億円（5億7116万ドル／1ドル=147円換算／Box Office Mojo調べ※以下同）を突破。ブラッド・ピット主演映画としても『ワールド・ウォーZ』（2013年）の世界興収約794億円（5億4045万ドル）を上回る史上最高の興行収入を記録。日本では公開7週目の8月12日時点で動員115万2543人、興行収入19億4568万1730円を突破している。
「F1の迫力はCGでは伝わらない」─。というコシンスキー監督の信念の元、世界各地の実際のサーキットで本物のレーシングカーをブラッド・ピットらキャスト自ら操縦し、劇中では命がけで時速300キロ超えのスピードの頂点に挑む姿が映し出されている本作。
大画面、高解像度、高音質、そして没入感を追求した映像体験を提供するIMAX（R）での上映は本作の魅力をより感じられるフォーマットのひとつであった。IMAX（R）での上映が終了してからは再上映を望む声も相次いでいた。先んじてアメリカでは映画の世界的ヒットを記念してIMAX（R）での再上映が決定していたが、日本でも本作を愛する多くのファンの声に応える形となった。
■映画 『F1（R）／エフワン』IMAX（R）再上映概要
上映期間：8月22日（金）〜28日（木）
上映劇場：※8月13日時点のため、上映劇場は公式サイト、各劇場HPにてご確認ください。
ローソン・ユナイテッドシネマ札幌
グランドシネマサンシャイン池袋
109シネマズ二子玉川
ユナイテッド・シネマとしまえん
109シネマズグランベリーパーク
109シネマズ川崎
109シネマズ湘南
ローソン・ユナイテッドシネマ前橋
109シネマズ名古屋
イオンシネマ大高
109シネマズ大阪エキスポシティ
イオンシネマ岡山
ユナイテッド・シネマキャナルシティ13
