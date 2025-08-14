50ÀïÂâ¡¦Ìó300Ì¾¤Î¡ÖÁ´¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¡×Âç½¸·ë¡ª°µ´¬¤ÎÅ¸¼¨¤Ë¸½Ìò¥Ò¡¼¥í¡¼¤¿¤Á¤â¶Ã¤
¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¡Ù50¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¡¢ÈÖÁÈ¥·¥ê¡¼¥º»Ë¾å½é¤ÎÂçµ¬ÌÏÅ¸Í÷²ñ¡ÖÁ´¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâÅ¸¡×¤¬¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¥·¥Æ¥£¥×¥ê¥º¥à¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ³«ºÅÃæ¡£
º£²ó¤ÎºÇÂç¤ÎÅ¸¼¨¤Ç¤¢¤ë¡ÈÁ´¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâÎ©Áü¥¨¥ê¥¢¡É¤ò²ñ¾ì¤È¤·¡¢8·î7Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ò³«ºÅ¡£¡Ø¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÀïÂâ¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡Ù¤Î¥¥ã¥¹¥È¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ëËÜÅ¸Í÷²ñ¤Î±þ±çÂâÄ¹¤³¤È´ØÃÒ°ì¤«¤é¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ç·Ú¤ä¤«¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅßÌî¿´±û¡Ê¥´¥¸¥å¥¦¥¦¥ë¥Õ¡¿±óÌîËÊ¡Ë¡¦ÎëÌÚ½¨æû¡Ê¥´¥¸¥å¥¦¥ì¥ª¥ó¡¿É´ÌëÎ¦²¦¡Ë¡¦¿ÀÅÄÀ»»Ê¡Ê¥´¥¸¥å¥¦¥Æ¥£¥é¥Î¡¿Ë½¿ÀÎµµ·¡Ë¡¦¾¾ËÜ¿Î¡Ê¥´¥¸¥å¥¦¥¤¡¼¥°¥ë¡¿ÌÔ¸¶¶Ù¼¡Ïº¡Ë¡¦º£¿¹çýÌí¡Ê¥´¥¸¥å¥¦¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó¡¿°ì²Ï³ÑÇµ¡Ë¡¦ÌÚÂ¼³¡´õ¡Ê¥´¥¸¥å¥¦¥Ý¡¼¥é¡¼¡¿·§¼ê¿¿Çò¡Ë¤Î6Ì¾¡£
¤µ¤é¤Ë¼Â¤Ï´Ø¼«¿È¤âÅ¸Í÷²ñ¤Î´ë²èÃÊ³¬¤«¤é·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¡¢¥¥ã¥¹¥È¤È¤È¤â¤ËÇ®ÎÌ¤Î¹â¤¤¥È¡¼¥¯¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¡£
°ìÂÁá¤¯¡ÖÁ´¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâÅ¸¡×¤ò´Õ¾Þ¤·¤¿6¿Í¤Ï¡¢°µ´¬¤ÎÅ¸¼¨¤Ë¶Ã¤¤Ä¤Ä¡¢Ì¥ÎÏ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
ÅßÌî¤Ï¡Öº£¤Þ¤Ç¸«¤¿·Ê¿§¤ÎÃæ¤Ç¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¡ª¡×¤ÈºîÉÊÌ¾¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¤Æ²óÅú¡£¤µ¤é¤ËÎëÌÚ¤Ï¼«Ê¬¤ÎÇØ¸å¤Ë¤¢¤ëÎòÂå¤ÎÀï»Î¤¬ÊÂ¤Ö¥³¡¼¥Ê¡¼¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÀèÇÚ¤¿¤Á¤Î»ëÀþ¤ò´¶¤¸¤Æ¶ÛÄ¥¤¹¤ë¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
º£¿¹¤Ï¡Ö50Ç¯´Ö°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¤ÎÇ÷ÎÏ¤ò¼Â´¶¤·¤¿¡×¤ÈÉ½¸½¤¹¤ë°ìÊý¡¢¾¾ËÜ¤Ï¡Ö¤Ä¤¤¼«Ê¬¤Î¿§¤ò¸«¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¤Þ¤µ¤Ëº£¡¢¸½Ìò¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ëÈà¤é¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²óÅú¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤È¸ì¤ëÌÚÂ¼¤Ï¡¢¾®Æ»¶ñ¤Ë´¶Æ°¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ÎÃæ¤Ë¤Ï»£±ÆÃæ¤Î½ý¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½»Ä¤ëÀ×¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÀèÇÚ¤¿¤Á¤Îµ°À×¡£50Ç¯¤È¤¤¤¦Ä¹¤¤Îò»Ë¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢²ÈÂ²¤Î±Æ¶Á¤Ç¡ØÇ¦¼ÔÀïÂâ¥«¥¯¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù¡Ê1994¡Á1995Ç¯¡Ë¤¬¿ä¤·¤È¤¤¤¦¿ÀÅÄ¤Ï¡¢¥«¥¯¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤ÎÊÑ¿È¤ò»Ò¤É¤â¤Îº¢¤è¤¯¿¿»÷¤·¤ÆÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
Ã¯¤Î¿´¤Ë¤â»Ä¤ë¡ÖÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥º¡×¤ÎÏÃ¤Ï¿Ô¤¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢»Ê²ñ¤Î´Ø¤È¤È¤â¤Ë¾Ð¤¤¤ÎÂ¿¤¤¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï³«ºÅ¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¡¢ÅßÌî¤«¤é¡Ö¿§¤ó¤ÊÅ¸¼¨Êª¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¡¢´¶Æ°¤·¡¢¤½¤·¤Æ50¼þÇ¯¤ÎÎò»Ë¤â¶¯¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÀïÂâ¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡Ù¤â50¼þÇ¯¤ÎÎò»Ë¤ËÃÑ¤¸¤Ì¤è¤¦¡¢¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¤³¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤Ç¤Ï¡¢Îò»Ë¤ÎÃæ¤Ç¾ï¤Ë¿Ê²½¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥º¡×¤ò¡¢Åö»þ¤Î»þÂåÇØ·Ê¤È¤È¤â¤ËÄÉ¤¦¥³¡¼¥Ê¡¼¤â¤¢¤ê¡¢¤Þ¤µ¤ËÁ´À¤Âå¤¬³Ú¤·¤á¤ëÅ¸¼¨²ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
²ñ¾ì¤ÇÎ®¤ì¤ë²»³Ú¡¢Åö»þ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤È¤È¤â¤Ë¡¢ËÜË®½é¸ø³«¤È¤Ê¤ë´ë²è½ñ¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó²è¤Ê¤É¤âÅ¸¼¨¡£¤µ¤é¤Ë¼ÂºÝ¤Ë»£±Æ¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿°áÁõ¤ä¾®Æ»¶ñ¡¢Éð´ï¤Ê¤É¤âÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡È50Ç¯Ê¬¤Î¤ªÊõ¤¬½¸·ë¡È¤·¤Æ¤¤¤ëÂçµ¬ÌÏ¤ÊÅ¸¼¨²ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°µ´¬¤ÎÁ´50ÀïÂâ¡¢Ìó300Ì¾¤Î¡È¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâÎ©Áü¡É¤¬Âç½¸·ë¤¹¤ëËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÃíÌÜ¤À¡£