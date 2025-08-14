突然ですが、みなさんは彼氏に「別れよう」と告げられた経験はありますか？ 逆に「別れよう」と告げたことがある人もいるかもしれませんね。今回は「別れよう」と告げられたある男性の話をご紹介します。

本当の不満は割り勘じゃなかった…

「彼女の誕生日に、彼女が行きたがっていたお店を予約し、おいしいご飯を堪能しました。帰り道、綺麗な夜景が見えるようにとドライブして、家まで送り届けたんです。僕は、完璧なデートだったと満足げでしたが、彼女から告げられたのは「別れよう」という言葉でした。僕は「え、なんで…？」と驚きを隠せません。だって、今日は楽しくデートができたはずだから。しかし、彼女が不満だったのは、食事代を「割り勘」にされたことでした。僕は「割り勘って……俺たち平等でいい関係を築けてただろ！？」と主張しました。さらに彼女に「結局割り勘が嫌なのかよ」って言ったんですが彼女は呆れた様子。以前にも割り勘をめぐって同じようなことがあったんですが、僕がクレジットカードや割引券、クーポンを駆使して支払いを安く済ませていたのに、定価の半分を請求したことがバレていたんです。彼女は、誕生日という特別な日に、そんな風に金額をごまかされるなんて、僕に思いやりが感じられないと『別れよう』と言われてしまいましたね、さらに『そういうのただのケチっていうんだよ』と言われて何も言えませんでしたね」（体験者：20代・男性・会社員／回答時期：2025年3月）

▽ 今回の彼は、彼女を喜ばせようと一生懸命でしたが、相手が求めているものと少しズレてしまっていたようです。大切なのは、相手の気持ちを汲み取ること。みなさんも、彼との関係をより良くするために、日頃から相手が何を求めているのかを考えてみてはいかがでしょうか。

