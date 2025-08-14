ドラえもんの誕生日＝9月3日しめきり！「ドラえもん短歌コンテスト2025」、作品募集中
9月3日のドラえもん誕生日と、書籍『ドラえもん短歌』の刊行20周年を記念して、「ドラえもん短歌」を大募集。歌人・枡野浩一が選出する。
「ドラえもん短歌」は、５・７・５・７・７のリズムに乗せて、「ドラえもん」の仲間たちやひみつ道具を詠み込んで作る短い詩。応募方法は、小学館「ドラえもんルーム」公式X(＠100nen_doraemon)をフォローのうえ、ドラえもん短歌をハッシュタグ「＃ドラえもん短歌コンテスト2025」とともに投稿する。
応募締切は2025年9月3日(水)23：59で、入選発表は2025年9月25日(木)17：00(予定)に、「ドラえもんチャンネル」にて行われる。各詳細は「ドラえもん短歌コンテスト公式note」をチェック。
「ドラえもん短歌」は、５・７・５・７・７のリズムに乗せて、「ドラえもん」の仲間たちやひみつ道具を詠み込んで作る短い詩。応募方法は、小学館「ドラえもんルーム」公式X(＠100nen_doraemon)をフォローのうえ、ドラえもん短歌をハッシュタグ「＃ドラえもん短歌コンテスト2025」とともに投稿する。
応募締切は2025年9月3日(水)23：59で、入選発表は2025年9月25日(木)17：00(予定)に、「ドラえもんチャンネル」にて行われる。各詳細は「ドラえもん短歌コンテスト公式note」をチェック。