

放映中の『あんぱん』は、戦後80年の年にふさわしい、反戦と平和への祈りをメッセージとして込めたドラマになっている（画像：NHK「あんぱん」公式サイトより引用）

近年、世の中的な話題になる良作が続いているNHK連続テレビ小説。そんななか、今期放送中の『あんぱん』も人気を博しており、とくに年配層を中心に高い支持を集めている。

その理由のひとつは、戦争の描き方だ。当時を生きた市井の人々の視線から、軍国主義社会の戦時中の生活も徴兵された家族の死も、まるで身の回りの出来事のような距離感で映し出す。

登場人物たちの感情に思いを寄せれば、当時の戦争と真正面から向き合うことになり、その時代を生きた人々のことを考える。戦後80年の年にふさわしい、反戦と平和への祈りをメッセージとして込めたドラマになっている。

過酷な現実を市井の人々の視線で描く

本作は、『アンパンマン』作者である遅咲きの漫画家・やなせたかしと小松暢の夫婦をモデルに、幼なじみだった2人が戦前、戦中、戦後と激動の時代を生き抜き、“逆転しない正義”を体現するアンパンマンにたどり着くまでを描く。

主人公の柳井嵩（北村匠海）は、ちょっと気が弱くておとなしい。仕事にも自分にも自信を持てないところが頼りなく見えるときもあるが、心には芯が通っていて誰よりも優しい。

一方、ヒロイン・のぶ（今田美桜）は、子どもの頃からやんちゃで気が強く、いつも猪突猛進。正義感が人一倍強く、周囲を明るくするような元気あふれる女性だ。



そんな2人は同じ小学校に通うが、のぶは女子師範学校に進み、高知で小学校教師になる。嵩は東京の東京高等芸術学校に進み、卒業後に徴兵され出征する。終戦後、復員した嵩とのぶは再会し、紆余曲折を経て東京で結婚する。

戦後の日本が復興へ向けて動き出すなか、それぞれの過去を背負いながら、2人にとっての人生の再生につながる新たな道を歩み出す。そんな局面が現在放映中だが、これまでの放送では、そこにたどり着くまでの2人をはじめとした家族や仲間が直面した、過酷で悲惨な戦争の現実をまざまざと映し出してきた。

“愛国主義に傾倒したヒロイン”に視聴者から反感も

正義感と責任感が強いのぶは、戦前、戦中と当時の国の教育や軍国主義社会の空気にどっぷりと染まった愛国者だった。

女子師範学校在学中には、戦地の兵士たちの役に立とうと慰問袋を作って送ることを発案する。そのための献金を街で呼びかけていたところを新聞に取り上げられると、“愛国の鏡”と呼ばれるようになり、学校の師範や周囲から愛国を体現する象徴と目されるようになる。

師範学校卒業後に教師になったのぶは、母校である高知の小学校に着任。子どもたちに愛国心を育むために尽忠報国の精神を教え、家族に赤紙が届いた教え子には、喜んで送り出すように導いた。



今田美桜が演じるのぶ（画像：NHK「あんぱん」公式サイトより引用）

一途に戦勝を信じて疑わなかったのぶは、敗戦による終戦から、それまでのすべてが崩れ去る。彼女にとっての正義が覆された。

子どもたちの前に立てなくなって教師を辞め、揺るがぬ正義を求めて新聞記者になり、その後、戦災孤児など弱者を救うために東京で高知出身の政治家の秘書になる。

愛国主義者だった戦中ののぶの姿は、現代の価値観からすれば、国を妄信し戦争を積極的に支えた批判されるべき人物だ。東京で反戦や自由を唱える学生だった嵩を猛烈に叱りつけたのぶに対して、視聴者からは反感や嫌悪の声も上がっていた。

のぶへの“反感”が深い“愛着”へと変わる

のぶは、現代社会の正義と合致する、反戦を声高に唱える市民とは正反対の立場にいた人間だった。

それは当時、決して少数派ではなかったであろう市井の人々の姿でもある。しかし、そんな戦争を肯定する愛国主義のヒロインに、視聴者は戸惑いや苛立ちなど複雑な感情を抱いた。

それが、戦時を生きた人々それぞれの生活や、戦争や国のあり方について考えさせることにつながった。当時の社会に呑み込まれた1人の女性の生き様を通して、戦争を自分ごととして現代人に体感させた。

戦後ののぶには、子どもたちを誤った正義に導いた罪を背負いながら、前を向いて生き抜く覚悟が映る。その姿は、ただ生きることに必死だった、戦時の多くの人たちの人生そのものであることに気づかされる。

そして、戦中の彼女への反感が一転して深い愛着へと変わり、彼女がもがき苦しみながら向き合う人生の再生から目が離せなくなる。

一方、東京高等芸術学校の学生だった嵩は、銀座を歩き、自由と街の繁栄を謳歌し、学生仲間とともに反戦を唱えていたが、徴兵されて生活は一変する。

配属された九州の小倉連隊では、理不尽な暴力が日常の地獄のような日々。今の時代に当たり前の人の尊厳や人権が軽々しく踏みにじられる軍社会を生々しく映す。そんな異色の朝ドラに視聴者は驚かされた。



北村匠海が演じる柳井嵩（画像：NHK「あんぱん」公式Xより引用）

後に中国・福建省の奥地の戦場に送られると、さらに過酷な戦争の最前線の惨状が嵩を待ち構えていた。補給路が絶たれた敵国内の陣営の過酷な生活に加え、戦地で敵との遭遇に怯え、飢えと渇きに苦しみ、生死をさまよう様が、ドキュメンタリーのように淡々と描かれた。

そこにあるのは、軍のいち連隊の末端兵士のリアルな姿。死がすぐ隣にある壮絶な姿に息を呑んだ。

九死に一生を得て復員した嵩は、後ののぶとの平穏な生活のなかで、ふとこう漏らすときがあった。

「人に喜んでもらえると、自分は生きてていいんだってホッとする。戦争に行った人間はみんなそういう気持ちで一日一日を生きている」

戦後の復興に向かう東京でのシーンだったが、多くの戦死者がいるなか生還したことに罪悪感を抱く兵士の心の傷の深さと、一生背負っていかなくてはならない業に、改めて戦争のむごさがにじむ。

入隊するしか道がなかった･･･千尋の魂の叫び



中沢元紀が演じる千尋（画像：NHK「あんぱん」公式Xより引用）

嵩の弟・千尋（中沢元紀）は京都帝国大学を繰り上げ卒業した後、予備学生として海軍へ入隊。海軍少尉となり、駆逐艦に乗艦して出征する前に嵩に会いに来たシーンがある。

千尋は兄との数年ぶりの再会で、心の内をさらけ出す。海軍への志願入隊しか選択肢がなかった社会背景を静かに語り、兄との今生の別れになることを覚悟したうえで、涙ながらに言葉を絞り出す。

「この戦争さえなかったら…。愛する国のために死ぬより、愛する人のために生きたい」

本作には、戦時を生きた人々の魂の叫びがある。

当時を生きた誰にも“それぞれの正義”があった

本作の戦前から戦中パートは、当時の社会情勢に呑み込まれたのぶと嵩が、それぞれ「軍国主義の小学校教師」と「徴兵された反戦学生」という対照的な立場から戦争に向き合う姿を通して、戦争を立体的に描いた。

前述のように、ストーリーも描写もありきたりではなく、踏み込んでいた。そこには、市井の人々の視線から、戦争を忖度なしにそのまま伝える制作陣の覚悟がにじむ。

当時を生きた誰にもそれぞれの理があり、正義がある。いまの価値観からは共感されにくいとしても、それを描かなくては、真に戦争を伝えることにはならない。だから、真正面から当時の人々と真摯に向き合い、丁寧に描く。

視聴者が感じるのは、怒りや悲しみだけではない。人の営みのなかの喜びや憂いもまっすぐに伝わってくるから、そこには自然に人の温もりがこもり、気づけば深く感情移入させられている。

そんなドラマだからこそ、戦争を知らない若い世代から年配層まで、幅広い世代の心をしっかりと掴んでいるのだろう。

豊かな社会になった現代日本では、過去の戦争を身近に感じたり、考えたりすることが少なくなっているかもしれない。そんななか本作は、いまを生きるわれわれに、わずか80年前にこうした時代を生きた先人たちがいることを忘れるな、そこから地続きのいまの日本をどう生きるのか考えてほしい、と伝えている気がする。

終戦80年の年にふさわしい反戦と平和への祈りが込められたドラマだ。

