１３日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝６２．６５ドル（－０．５２ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３４０８．３ドル（＋９．３ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３８４９．９セント（＋６０．０セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５０７．２５セント（＋２．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝３７４．００セント（＋２．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０２３．５０セント（＋１１．７５セント）
・ＣＲＢ指数
２９４．８２（－０．５４）
出所：MINKABU PRESS
