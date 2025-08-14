１３日の米株式市場の概況、ＮＹダウ４６３ドル高 利下げ観測が支援 １３日の米株式市場の概況、ＮＹダウ４６３ドル高 利下げ観測が支援

１３日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比４６３．６６ドル高の４万４９２２．２７ドルと続伸した。ベッセント米財務長官がインタビューで、９月の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で０．５０％の利下げをすべきだと主張した。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）が大幅な利下げに踏み切るとの観測が広がり、株買いを誘った。



ホーム・デポ＜HD＞やユナイテッドヘルス・グループ＜UNH＞、ナイキ＜NKE＞が買われ、ウォルト・ディズニー＜DIS＞やメルク＜MRK＞がしっかり。カプリ・ホールディングス＜CPRI＞やベンチャー・グローバル＜VG＞が大幅高となった。一方、ＪＰモルガン・チェース＜JPM＞とシスコ・システムズ＜CSCO＞が冴えない展開。ウォルマート＜WMT＞が下値を探り、カバ・グループ＜CAVA＞とサークル・インターネット・グループ＜CRCL＞が大幅安となった。



ナスダック総合株価指数は３１．２３ポイント高の２万１７１３．１４と小幅に続伸し、連日で最高値を更新した。アップル＜AAPL＞やアマゾン・ドット・コム＜AMZN＞が値を上げ、アドバンスト・マイクロ・デバイセズ＜AMD＞が急伸。バイオジェン＜BIIB＞が株価水準を大きく切り上げ、ストーク・セラピューティクス＜STOK＞やウェブトゥーン・エンターテインメント＜WBTN＞が高い。半面、エヌビディア＜NVDA＞やマイクロソフト＜MSFT＞、メタ・プラットフォームズ＜META＞が軟調。プロフラック・ホールディング＜ACDC＞とストラタシス＜SSYS＞が安く、インタラクティブ・ブローカーズ・グループ＜IBKR＞とコアウィーブ＜CRWV＞が売りを浴びた。



出所：MINKABU PRESS