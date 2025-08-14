小栗旬×ハン・ヒョジュ『匿名の恋人たち』10.16配信決定！ 初の予告映像も到着、不器用な2人の大人の恋描く
小栗旬が主演し、ハン・ヒョジュが共演するNetflixシリーズ『匿名の恋人たち』が、10月16日より配信されることが決定。ティーザー予告とティーザーアートが解禁され、追加キャストとして成田凌、伊藤歩、奥田瑛二、佐藤浩市の出演が発表された。
【動画】小栗旬、13年ぶり王道ロマコメに！ 『匿名の恋人たち』ティーザー予告
本作は、30〜40代の大人の純愛を描くロマンティック・コメディ。“人に触れられない”“人の目を見られない”という、恋愛には絶望的に不向きな男女の恋模様を、実力派の豪華キャストと、世界で活躍する日韓のスタッフが集結して描く。不器用ながらも愛おしい大人の恋を、コミカルかつ温かくつづった作品だ。
主演を務めるのは、日本のエンターテイメント界をけん引し続ける小栗旬。ある理由から人と握手さえ交わせなくなってしまった潔癖な製菓メーカー御曹司の主人公・壮亮役で、『リッチマン、プアウーマン』（フジテレビ系）以来13年ぶりに王道ロマコメ作品にカムバックする。
“視線恐怖症”を抱える天才ショコラティエのヒロイン・ハナを演じるのは、韓国の実力派俳優ハン・ヒョジュ。大好きなチョコレートを作ることで心の平穏を保ってきたピュアなハナを、少女のような笑顔で可憐に体現する。
また、壮亮の数少ない理解者である友人・寛には赤西仁、壮亮の友人で精神科医でもあるアイリーンには中村ゆり。同世代4人の豪華競演が実現した。
これ以上ないキャスティングを束ねるのは、ラブストーリーの名手・月川翔監督。プロダクションデザイナーには、アカデミー賞作品賞を受賞した『パラサイト 半地下の家族』のイ・ハジュン、編集には同じく『パラサイト 半地下の家族』を手がけたヤン・ジンモ。撮影監督にはNetflixシリーズ『さよならのつづき』の山田康介、音楽監督には韓国で数々の音楽賞を受賞した音楽家ダルパランを迎える。アジアのトップクリエイターたちが、令和の不器用過ぎる大人たちのピュアな恋愛物語を頼もしく支える。
人気のチョコレートショップ「ル・ソベール」の新代表に就任し、誰もが羨むほど順風満帆に見える人生を送る、日本屈指の大手製菓メーカーの御曹司・壮亮（小栗）。だが、彼は“人に触れられない”という秘密を抱えており、恋愛はおろか社会生活にも度々支障をきたしていた。その「ル・ソベール」を影で支えるのが、人並外れた腕前とセンスをあわせ持った“匿名の天才ショコラティエ”・ハナ（ハン）。彼女もまた、幼い頃から“人の目を見ることができない”という秘密を抱えており、人知れずチョコレート作りに勤しんでいるのだった。
それぞれが抱える生きづらさによって、恋愛とは全く無縁の日々を過ごしてきた壮亮とハナ。このたび解禁となったティーザー予告映像は、不器用なふたりの運命が動き出す重要なシーンからはじまる。「僕のこと好きになられたら困るんですけど」「いやいやいや、もう絶対そうはならないから！」と、正反対のふたりがことあるごとにぶつかりあいながらも、次第に距離が近づいていく様子が映し出されており、まさに“王道ロマコメ”を彷彿とさせる映像となっている。
映像にはふたりだけではなく、壮亮の親友でジャズバーのオーナーであり、ハナが密かに想いを寄せる相手でもある寛（赤西）や、壮亮の古くからの友人でカウンセラーでもあり、後にハナのカウンセリングも担当することとなるアイリーン（中村）の姿も映し出されている。今後、4人の恋愛模様がどのように交差し動き出すのか、こちらも要注目だ。
映像の後半に流れるのは、1999年に韓国でリリースされたパク・へギョンの大ヒットナンバー「告白」の日本語カバーソング。片思いの心情を繊細に表現し、リリース当初から長きにわたり多くの共感を呼び愛され続けてきた本楽曲に、日本語歌詞を付け新たな息が吹き込まれている。壮亮とハナが織りなす物語と楽曲の世界観を見事に融合させた、この歌声は一体誰なのか？
さらに、壮亮とハナを取り巻く新たな追加キャストも解禁された。壮亮の従兄弟であり、仕事のパートナーとしても壮亮を支える藤原孝に成田凌、「ル・ソベール」を愛情深く支える、チーフショコラティエ・川村元美に伊藤歩、ハナの“視線恐怖症”を理解したうえで誰よりもハナを気にかける「ル・ソベール」のオーナー・ショコラティエ・黒岩健二に奥田瑛二、壮亮に厳しく接する父、双子製菓の会長・藤原俊太郎に佐藤浩市と、豪華キャストが脇を固める。
あわせて、「そろそろ、人生で最高の恋を」というキャッチコピーが印象的なティーザーアートも解禁された。色とりどりのチョコレートに囲まれた笑顔の壮亮とハナ、大人のふたりが醸し出す空気感が伝わるビジュアルとなっている。
Netflixシリーズ『匿名の恋人たち』は、Netflixにて10月16日より独占配信開始。
