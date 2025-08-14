Á°ÅÄÆØ»Ò¡Ö10Ç¯¤Ö¤ê¡©¡ª¤ËAKB48·à¾ì¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡×¡¡¿ô¡¹¤ÎµÇ°¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¢¤Ã¤Á¤ã¤ó¡×
¡¡¸µAKB48¤Î½÷Í¥¡¦Á°ÅÄÆØ»Ò¡Ê34¡Ë¤¬14Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£AKB48·à¾ì¤Ç¤ÎµÇ°¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡Á°ÅÄ¤Ï13Æü¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¸ø¼°YouTube¤ÇÀ¸ÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡ÖÂ´¶ÈÀ¸¤â¸½Ìò¤âÂç½¸¹ç¡ªAKB48¡¡20¼þÇ¯µÇ°¥·¥ó¥°¥ëÈ¯ÇäSP¡×¤Ë½Ð±é¡£Åìµþ¡¦½©ÍÕ¸¶¤ÎAKB48·à¾ì¤Ç¤Ï9Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡05Ç¯¤Î·ëÀ®¤«¤é20¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿66ËçÌÜ¥·¥ó¥°¥ë¡ÖOh¡¡my¡¡pumpkin¡ª¡×¤Ë¡¢¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¡¢¾®ÅèÍÛºÚ¡¢»Ø¸¶è½Çµ¤È¤È¤â¤ËOG¤È¤·¤Æ»²²Ã¡£¥Ñ¥ó¥Ä¥ë¥Ã¥¯¤Î°áÁõ¤Ç¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¾®·ªÍ°Ê¤ÎÎÙ¤ÇÉ½Âê¶Ê¤òÈäÏª¤·¡¢¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¤â¹¹¿·¤·¡¢¡Ö¡ØOh my pumpkin!¡ÙËÜÆüÈ¯ÇäÆü¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö10Ç¯¤Ö¤ê¡©¡ª¤ËAKB48·à¾ì¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¡¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼¤Á¤ã¤óÃ£¤Ë¤â¤Û¤ÜÁ´°÷²ñ¤¨¤Æ¡×¤ÈAKB48·à¾ì¤Ç¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊ£¿ôÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÂç¹¥¤¤Ã¤Æ²û¤¤¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿²Ä°¦¤¤¸åÇÚÃ£¤È¤Î¼Ì¿¿¤Ï¥Þ¥Þ´¶¤Ç¤Æ¡¡ÉðÆ»´Û¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò¤¿¤«¤ß¤Ê¤È¤·¤Æ¡×¤È³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¢¤Ã¤Á¤ã¤ó¤À¤ï¡×¡Ö¤¢¤Ã¤Á¤ã¤ó¤È¤¿¤«¤ß¤Ê¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö10¼þÇ¯¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢20¼þÇ¯¡¢À¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¡¼¡¼¡¼¡ªÉðÆ»´Û¤Þ¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¡¼¡¼¤¹¡ª¡×¡Ö²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤Ã¤Æ¤ë¤¢¤Ã¤Á¤ã¤ó²Ä°¦¤¹¤®¤ë¤è¡×¡ÖºÇ¹â¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤¢¤Ã¤Á¤ã¤óÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¤¢¤Ã¤Á¤ã¤ó¿À¿ä¤·¡×¡ÖÈþ¤·¤¤ÀÄ½Õ¤Î»×¤¤½Ð¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£