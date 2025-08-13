世界中から厳選したこだわりの原料を配合　韓国発スキンケア「ピンクワンダー」が日本で販売

韓国・ソウル発のスキンケアブランド「ピンクワンダー（PINKWONDER）」が、日本に上陸した。現在「ホホバライン」、「タマヌライン」、「ネロリライン」、「ホホバヘアライン」の主要4ラインのアイテムを、公式オンラインストアとAmazonで展開。なお、実店舗での取り扱いは今冬頃を予定している。

ピンクワンダーは、「自然の力をそのまま活かし、肌と心にやさしく寄り添うこと」を信念に掲げたスキンケアブランド。イスラエルに設置した占有区画「ピンクワンダープランテーションゾーン」で栽培したホホバを使用した独自のオーガニックゴールデンホホバオイルなど、世界中から厳選した自然由来の成分を取り入れたアイテムを展開している。

ホホバラインは、イスラエル産ホホバ種子油を配合したアイテムをラインナップ。なめらかな肌印象へ導くシグネチャーフェイスオイル「ホホバ オイル」（50mL 7600円）や、整肌成分ワイルドストロベリー葉エキス配合の化粧水「ホホバ トナー」（200mL 4700円）、肌を健やかに整える韓国・ヨジュ産の米由来成分配合の「ホホバ モチベーション クリームマスク」（90g 5400円）、艶やかな唇を叶えるオーガニックサボテンエキス配合の「ホホバカラー リップ バター」（7.5g 2800円）など8アイテムを揃える。

タマヌラインは、オーガニックのタマヌ種子油配合のアイテムを揃える集中ケアライン。韓国産の竹塩とビタミンB12配合で、乾燥などでゆらぎがちな肌を整える「タマヌ ヒーロー ミネラル ソルト エッセンス」（150mL 1万900円）と、天然ミネラルクレイ配合の密着クレイシートマスク「タマヌヒーロークレイフィットマスク」（3枚入り 2700円）をラインナップする。

ネロリラインは、すべてのアイテムにネロリオイルとツボクサエキスからなる独自の保湿成分ネロリアティカを配合。バームが体温でとろけてオイル状に変化する「ネロリブライトニング オイルバームクレンザー」（120g 5000円）、パパイヤ果実由来のパパイン配合の細かなパウダーがしっとりとした洗い上がりを叶える「ネロリ ブライトニングベルベットパウダーウォッシュ」（1g×40個入り 8400円）、ホホバ種子油配合の「ネロリ ブライトニ ングセラム」（30mL 6500円）、ツボクサエキス配合の2層式ミスト「ネロリ ブライトニング ミスト」（70mL 5000円）の4アイテムを展開する。

ホホバヘアラインは、スキンケアで培ったノウハウに頭皮科学とバイオテクノロジーを融合したアイテムをラインナップ。独自のバイオ技術で生み出した麦芽エキスとアミノ酸複合PKWD成分配合の「ホホバ ケアリング シャンプー」（350mL 6500円）と「ホホバ ケアリング トリートメント」（350mL 6500円）に加え、独自保湿成分グリコプロテインが乾燥しやすい髪にうるおいを与える「ホホバ ケアリング ドライ トリートメント」（200mL 5900円）を用意する。

◾️ピンクワンダー：公式サイト