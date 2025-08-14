JO1白岩瑠姫、映画『アズワン／AS ONE』主題歌「巡星」MV公開「何度も聴いてくださるとうれしいです！」
11人組グローバルボーイズグループ・JO1の白岩瑠姫が主人公の声を担当する、長編アニメーション映画『アズワン／AS ONE』の主題歌「巡星」のミュージックビデオ（MV）が、サプライズ公開された。それに合わせ、デジタル配信が開始された。
【写真】試写会では生披露！シックな衣装をまとった白岩瑠姫
同楽曲は、白岩がセルフプロデュースし、RUKI名義で書き下ろしたもの。13日に都内で行われた映画の最速上映プレミアイベントの舞台あいさつでサプライズ初披露された。新たに制作されたMVでは、映画の世界観とリンクしたロケーションに、バンドのロックサウンドが象徴的に響いている。
白岩は「映画『アズワン／AS ONE』にちなんで、ヨウのいる現実世界とラコのいる非現実世界をMVでも表現しました。また、今回はCGを使い星空や時をかけている雰囲気を作り出しました。耳に残る楽曲なので、何度も聴いてくださるとうれしいです！」とコメントを寄せた。
映画は、22日に公開を控え、劇場版名探偵コナン15作目『名探偵コナン 沈黙の15分』（2011年）以降、同シリーズを担当し、『名探偵コナン から紅の恋歌』（17年）では同年の邦画興行収入1位を獲得した、静野孔文氏が監督を務める。アニメーターや漫画家などとしても第一線で活躍し、「新世紀エヴァンゲリオン」をはじめ、『時をかける少女』『サマーウォーズ』などの人気アニメ作品でキャラクターデザインなどを手がけたクリエイター・貞本義行氏がキャラクターデザイン、『ガンダムGのレコンギスタ』などの形部一平氏がメカニックデザインを担当している。
