しいなさん、煽ってる？ 国内最高峰のポーカープレーヤー8名が集結したABEMAオリジナルのポーカートーナメント「ABEMA POKER INVITATIONAL」が開催。東大出身イケメンポーカープレーヤー・新田渓の“自虐”を笑っていなす女王のリアクションが話題となった。

【映像】煽ってる？ 美人女王がイケメンへ「かわいいね〜」

トーナメントは優勝を争う2名のみとなったが、すでに新田が持つチップ数は世界女王・岡本詩菜の約3分の1まで減らされていた。じわじわと追い込む岡本はこの場面でもダイヤの「8」ハートの「6」で、4000点のチップ上乗せ（コール）を行う。

対する新田は、スペードとハートの「2」で、ワンペアでも最弱の引き。それでも勝負するしかなく、手持ちチップを全てベットするオールインを選択。一方の岡本は勝負を焦る場面ではないので、ここは降参。新田がチップを獲得した。

半ば“開き直り”モードとなっていた新田は自分の残りチップの山を見て「こんなに可愛くなっちゃって」とボソリ。これまでと打って変わって“自虐スマイル”で見つめてきた後輩に対して岡本もニコッと笑い「かわいいね〜」と返事。まさに勝者の余裕を見せつける、一瞬のやり取りだった。

このやり取りに視聴者も「かわいいね〜」「オールインで攻めるしかないもんな」「新田の弟感」などとリアクション。ポーカートーナメント最終盤ならではの力の抜けたやり取りを楽しんでいる様子だった。

◆ABEMA POKER INVITATIONAL 国内最高峰のポーカープレイヤー8名が火花を散らす「ABEMA」オリジナルの“招待制”新トーナメント。優勝賞金は1,000万円。8人1テーブルで一度敗退すると再エントリー不可能の一発勝負で争われる。

（ABEMA／「ABEMA POKER INVITATIONAL」より）