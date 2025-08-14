２週連続放送８月１５日・２２日（金）夜７時２５分「川島明の教科書で飲む」辞書・古着に続くツマミは“教科書” 大人になった今、改めて教科書を眺め「小６理科」「中３数学」をツマミにファミレスのドリンクバーで飲む！

テレ東では、8月15日と22日（金）夜7時25分から2週連続で新番組「川島明の教科書で飲む」を放送します。大人になった今だからこそ改めて教科書を眺めてみて、忘れてしまっていたことを学びなおしたり今と昔の教科書事情を比べてみたり世代を超えファミリーで楽しめる番組になっています。教科書を「学ぶ」目的ではなく、大人ならではの「イジリ目線」で見てみると新たな発見がたくさん！収録場所はファミレス。学生時代、仲間同士で一緒に楽しく勉強するかのようにワイワイと笑いの絶えない収録になりました。

教科書飲み仲間＝教科書呑人（きょうかしょのみんちゅ）は「辞書で呑む」でもお馴染みの川島明（麒麟）を中心に学生時代、数学をこよなく愛していた神田愛花、東大卒で「宇宙兄弟」「ドラゴン桜」などを手がけた伝説の編集者・佐渡島庸平、理科が特に好きだったという俳優の風間俊介といった「勉強が好きだった派」から、教科書を見ると目がクラクラする橋本直（銀シャリ）、ミュージシャン・俳優の浜野謙太、そしてホスト界の帝王・ROLANDの「勉強が不得意だった派」まで幅広いメンバーが揃いました。

©テレビ東京

１週目のツマミは小学６年の理科の教科書。風間は「てこの原理」のページから今と昔の教科書のある違いを発見。実際に教科書を作っている先生に聞いてみると、意外な事実が明らかになります！さらに、ファミレスのテーブル上で行う「てこの実験」では川島が「お手軽ですごくいい実験！めちゃ面白い」と感嘆の声を上げます。浜野は今の教科書のポップさに着目。たくさんのキャラクターが登場し楽しく学べるようになっている令和の教科書に感心をします。その中でも浜野はなんだパンダ先生というキャラクターの可愛らしさをメンバーたちに訴えかけます。特にお気に入りの「進撃の巨人ポーズ」とは？

２週目のツマミは中学３年の数学の教科書。佐渡島は江戸時代に書かれた数学書「塵劫記（じんこうき）」が紹介されていることに着目。そこにはピラミッド状の米俵の数を計算する「俵杉算」が書かれていますがROLANDは「この方程式を使えばシャンパンタワーで必要なグラスの数もすぐ割り出せる！」と興奮します。銀シャリ・橋本は放物線のページに着目。「我々の身の周りには放物線が溢れている」と写真付きで分かりやすく解説されている令和の教科書に感心。すると教科書呑人メンバーは自分が発見した“トリッキーな放物線”トークで盛り上がります。

改めて教科書を手に取って見たくなること間違いなし！笑って学べるソフトドリンク系教養バラエティ「川島明の教科書で飲む」是非ご期待ください！

©テレビ東京

≪出演者コメント≫

■川島明（麒麟）

教科書、飲めましたねー。教科書って「解く」じゃないですか？この番組は教科書で「飲む」なんで。勉強があまり好きじゃない人も楽しめる、そんな収録だったと思います。学生時代は社会に出るための準備として教科書を読んでいたんですけど、社会に出た後にもう一回教科書に戻ると大きな再発見がありました！教科書は「実家」でしたね。

■橋本直（銀シャリ）

めっちゃ楽しかったですね。気づきがたくさんあって。「そういう意味でこれやったんや！」というのもたくさんありました。僕らの時代から教科書がアップデートされた部分の背景も非常に分かりやすくてめっちゃおもろかったです。

■ROLAND

教科書ってやっぱり学問なので構えちゃうじゃないですか？でも、トークが上手なプロフェッショナルなタレントさんたちと一緒に教科書を読み解いてみると読み物としてかなり面白いんですよね、ツッコミどころもあるし。だからそれこそ「勉強つまらないな」と思っている中高生に是非見てほしいですね、勉強が楽しくなると思うので。

■佐渡島庸平

久しぶりに教科書を手に取って「昔よりも工夫されていて楽しめるようになっているな」と感じましたが、それよりも川島さんや風間さん、橋本さんにかかると教科書でもあんなに面白くなるんだ、と。そっちの方が印象的でしたね。

■浜野謙太

頭が回る人じゃないと出られない番組だと思いました。緊張で喉乾いてめっちゃドリンクバー飲んじゃいました。教科書を作っている先生たちの話は本当に面白かったですね。かなり誠実に教科書を作っていらっしゃると思いました。

■神田愛花

私は理系出身で、常々自分たちが接しているものや視界に入っているものは、全部理科で埋め尽くされてると思っているんですけど、それを改めてちゃんと知ることができて1分1秒が非常に厚みのあるものに感じました。今回はたまたま理科と数学でしたが、国語とか社会とか歴史とか苦手な科目の教科書も読んでみたいと思いました。克服できるかもしれないですし。

■風間俊介

川島さんは教科書も全てにおいて面白くできる人なんですね。この番組は教科書の面白さと川島さんの凄さがまざまざと感じられる素晴らしい番組だと思います。

≪番組概要≫

【タイトル】 川島明の教科書で飲む

【放送日時】 2025 年 8 月 15 日・22 日（金）夜７時 25 分～７時５5 分 ２週連続

【放送局】 テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ 九州放送

【配信】 広告付き無料配信サービス「ネットもテレ東」(テレ東 HP、TVer、Lemino)にて見逃し配信!

▶TVer：https://tver.jp/series/srg8skq1tt

▶ネットもテレ東：https://video.tv-tokyo.co.jp/

▶Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7

動画配信サービス「U-NEXT」にて見放題配信

▶U-NEXT：https://t.unext.jp/r/tv-tokyo_pr

【出演者】 【MC】川島明（麒麟）

【ゲスト】橋本直（銀シャリ）、ROLAND、佐渡島庸平、浜野謙太、神田愛花、風間俊介

【店員さん】ストレッチーズ高木

