　メイプル超合金・カズレーザー

　「勉強を教えてくれるなら、あの芸能人にお願いしたい！」。そんな妄想、誰しも一度はしたことがあるのではないだろうか。インターネットリサーチのNEXER社はこのほど「家庭教師のラスト」と共同で、「子どもの家庭教師をお願いしたい芸能人」についてアンケートを実施。調査結果をランキング形式で公開した。

　3位はロザン・宇治原史規が12票でランクインした。京都大学法学部卒の高い学力と冷静で丁寧な説明に期待の声が多数。「知識が豊富だし、勉強で結果を出した方なのでコツや要点を教えてくれそう」（40代女性）、「教え方が上手そう」（60代男性）、「真面目に要領よく、ときにはユーモアをもって教えてくれそう」（40代女性）などの理由があった。

　2位はメイプル超合金・カズレーザー。宇治原を引き離す22票を獲得した。同志社大学商学部卒で、知識の豊富さはクイズ番組などでおなじみ。女優の二階堂ふみとの結婚を発表し、世間を驚かせた。「教え方にユーモアがありそう」（30代男性）、「教え方が上手で子どもにもフラットに接してくれそう」（30代女性）など期待の声であふれた。

　1位に輝いたのは予備校講師の林修氏。その道のプロが高学歴芸人らを上回った。票数は23票で、カズとわずか1票差だった。「実際に教えるプロなのでこの方が一番かと思います」（40代男性）、「現役バリバリの塾講師だから」（50代男性）、「プロだから安心」（40代男性）など絶対的な信頼が寄せられていた。

　「子どもの家庭教師をお願いしたい芸能人」1～10位は以下の通り。

　１位　林修　　　　（23票）
　２位　カズレーザー（22票）
　３位　宇治原史規　（12票）
　４位　芦田愛菜　　（11票）
　５位　松岡修造　　（9票）
　６位　櫻井翔　　　（8票）
　　　　小島よしお　（8票）
　８位　池上彰　　　（7票）
　　　　伊沢拓司　　（7票）
１０位　阿部亮平　　（5票）

　同調査は「現在、高校生以下の子どもがいる」と回答した全国の男女200人を対象に実施。調査期間は6月25日～7月4日だった。

（よろず～ニュース調査班）