「twist someone’s arm」の意味は？直訳はしないで…！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

ヒントは、人を動かすときに使う言葉です。

果たして、正解は？

正解は「（なにかしたくないことを）やらせる、無理強いされる」でした！

直訳すると「誰かの腕をひねる」という意味になりますが、「twist someone’s arm」には「（なにかしたくないことを）やらせる、無理強いされる」という意味があります。

「I didn’t want to go to the party but my friends twisted my arm.」

（パーティーに行きたくなかったけど、友だちに無理やり連れて行かれた）

相手が協力してくれるまで腕をねじり上げて痛めつけるというイメージですよ。

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。