¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥à¸Å¶¶µü¸è¡¢°ÜÀÒ¸å½é¥´¡¼¥ë¤â¥ß¥¹Ï¢È¯¡Ä¡Ö¸ØÄ¥È´¤¤Ç4ÅÀ¤Ï¼è¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸½ÃÏÉ¾
¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥à¡¦¥·¥Æ¥£¤Ï13Æü¡¢¥«¥é¥Ð¥ª¥«¥Ã¥×¡Ê¥ê¡¼¥°¥«¥Ã¥×¡Ë1²óÀï¤Ç¥·¥§¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ÈÂÐÀï¡£ÆüËÜÂåÉ½FW¸Å¶¶µü¸è¤¬ÂÔË¾¤Î°ÜÀÒ¸å½é¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¡£
±Ñ2Éô¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×ÀªÆ±»Î¤ÎÂÐÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿°ìÀï¤Ï¡¢³«»ÏÁá¡¹¤Î5Ê¬¡¢¥Ç¥Þ¥ì¥¤¡¦¥°¥ì¥¤¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥Ñ¥¹¤ò¸Å¶¶¤¬Î®¤·¹þ¤ó¤Ç¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥à¤¬ÀèÀ©¡£
¥ê¡¼¥°³«ËëÀï¤Î¥ë¡¼¥×¥·¥å¡¼¥È¤¬¥Õ¥¡¥¦¥ë¤Ë¤è¤ê¡Ö¸¸¤Î¥´¡¼¥ë¡×¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿30ºÐ¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¸ø¼°Àï2»î¹çÌÜ¤Ç¤Î´ò¤·¤¤½é¥´¡¼¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¸Å¶¶¤Ï¤³¤Î»î¹ç¡¢¥´¡¼¥ë°Ê³°¤Ï¥ß¥¹¤òÏ¢È¯¡£Áê¼êGK¤È1ÂÐ1¤Ë¤Ê¤ë¤âÂç¤¤¯ÏÈ¤ò³°¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
»î¹ç¤Ï¡¢1-1¤ÎÆ±ÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿87Ê¬¡¢¸Å¶¶¤È¸òÂå¤Ç57Ê¬¤«¤é½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿22ºÐ¤Î¥¸¥§¥¤¡¦¥¹¥¿¥ó¥¹¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤¬·è¾¡ÃÆ¡£¼çÎÏÃæ¿´¤ÇÎ×¤ó¤À¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥à¤¬¥Û¡¼¥à¤Ç¿É¤¦¤¸¤Æ¾¡Íø¤ò¼ý¤á¡¢2²óÀï¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥à¤Î´äÅÄÃÒµ±¤Ï¥Õ¥ë½Ð¾ì¡£Æ£ËÜ´²Ìé¤Ï¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·¤¿¤â¤Î¤Î½Ð¾ì¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î»î¹ç¤Î¸Å¶¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢7ÅÀ¤òÉÕ¤±¤¿¡ØBirmingham Live¡Ù¤Ï¤½¤Î¥×¥ì¡¼¤ò°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÉ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÁ°È¾¤Ë1ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¸ØÄ¥È´¤¤Ç4ÅÀ¤Ï¼è¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£³«»Ï5Ê¬¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤è¤ê¤â¤µ¤é¤ËÁá¤¯ÀèÀ©¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¼«¤é»Å³Ý¤±¤ÆÁ°È¾¤Î¤¦¤Á¤Ë1ÂÐ1¤Î¾ìÌÌ¤òºî¤ê½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤òÂç¤¤¯³°¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£»î¹ç¤òÄÌ¤·¤Æ½ª»Ï¼¹Ù¹¤Ë¹¶¤áÂ³¤±¡¢¥´¡¼¥ë¤ËÃÍ¤¹¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¡×
¥´¡¼¥ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤³¤½»Ä¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¼«ÂÎ¤Ï¤¢¤Þ¤êË§¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¸Å¶¶¡£
¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥à¤Ïº£½µËö¤Î16Æü¡¢Æ±¤¸ÆüËÜÂåÉ½FWÂç¶¶Í´µª¤òÍÊ¤¹¤ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥ó¤È¤Î¥¢¥¦¥§¥¤¥²¡¼¥à¤ËÎ×¤à¡£