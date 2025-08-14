【心理テスト】あなたの恋が冷める瞬間は？

遊園地にやってきたあなた。オバケ屋敷ならぬモンスターハウスに入ると、様々なモンスターに遭遇しました。あなたが一番怖かったモンスターは、次のうちどれ？





A：コウモリを引き連れた吸血鬼





あなたの恋が冷める瞬間は相手の見栄に気付いたとき。

あなたは、相手に誠実さ、正直さを求めるタイプ。そのため、現実からちょっと背伸びしたくらいの可愛い見栄ではなく、嘘なのがバレバレの無意味な見栄を張られた瞬間に恋心はスッと冷めていくでしょう。一度でもしょうもない見栄を張られてしまうと、どんなにすがりつかれても泣きつかれても、恋心が戻ってくることはありません。









B：鋭い牙と爪で襲ってくる狼男





あなたの恋が冷める瞬間は過剰なスキンシップを求められたとき。

あなたはスキンシップ＝愛情表現とは考えないタイプ。また、恋人であっても節度を重視してほしいと考えているはず。そのため、読書やゲームなどの趣味の時間を楽しんでいるときに突然抱きついてきたり、人目も気にせずイチャイチャしようとしてきた瞬間に、相手に対する恋愛ゲージはグンと下がってしまうでしょう。









C：無言でずっと追いかけてくるミイラ男





あなたの恋が冷める瞬間は優柔不断なところを見せられたとき。

あなたは相手に決断力や頼もしさを求めるタイプ。決断する際に迷ってしまうというだけなら、ちょっとイラッとするくらいかもしれません。しかし、「何でもいいよ」とこちらに選択を任せておきながら、後から不満を言われたりしたらもう大変。一瞬で百年の恋も冷めてしまうでしょう。









D：恨みつらみをぶつけてくるゾンビ





あなたの恋が冷める瞬間は他人に対する思いやりのなさを見せられたとき。

あなたは良識や思いやりの心を大切にする人。そのため、恋人にも同じ価値観を求めるはず。恋人であるあなたのことをどんなに大切にしてくれても、自分の友達や家族を軽視したり、あるいは飲食店などの店員さんに対する態度が横柄だったりすると、どんなに好きな相手だとしても想いは冷めきってしまうでしょう。



