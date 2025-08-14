島袋聖南、和服姿でモデル美女とのツーショット公開「フィリピン旅行をご一緒してからの再会でした」
モデルの島袋聖南さんは8月10日、自身のInstagramを更新。同じくモデルの高橋ユウさんとのツーショットを公開しました。
【写真】島袋聖南＆高橋ユウのツーショット
ファンからは、「せいなさん大好きですー」「ゆうさんとのトーク楽しみです！」「ユウさんとのリアルなママトーク、フムフムと共感しながら聞きました」との声が集まりました。
(文:中村 凪)
「ゆうさんとのトーク楽しみです！」島袋さんは「お久しぶりでございます。今回のゲストは高橋ユウちゃんです。フィリピン旅行をご一緒してからの再会でした」とつづり、1枚の写真を投稿。白ワインを手に持った和服姿の島袋さんと高橋さんが仲良く寄り添うツーショットです。島袋さんの公式YouTubeチャンネルの動画企画内でトークを楽しんだよう。
浴衣ショットも披露5日には「暑すぎて家でプール始めたり、友人から頂いた無農薬とうもろこしですり流しを作って頂いたりで夏謳歌です」とつづり、友人との浴衣ショットを公開していた島袋さん。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
