トルコ・イスタンブールで今年６月に開かれた災害救助犬の技能を競う世界大会で、日本チームが初優勝した。

大会に参加した西兵庫ドッグスクール（兵庫県姫路市夢前町）の訓練士ら４人と、災害救助犬１頭が、姫路市の清元秀泰市長に優勝を報告した。

「２０２５ＦＣＩ災害救助犬チームワールドチャンピオンシップ」で、世界各国から１１チームが参加し、広域捜索、足跡追求など３部門が行われた。各チームは隊長と訓練士３人、犬３頭で編成。日本チームは国内の選考会で上位の成績を収めた３頭が選ばれ、同スクールに所属するオーストラリアンシェパードのアッシュ号（メス、７歳）が選考された。

日本チームは瓦礫（がれき）捜索部門に出場した。競技は、瓦礫が積み重なる模擬現場で、犬がトンネルを抜けたり、水平はしごを渡ったりして嗅覚を頼りに３人の要救助者を２０分以内に捜し出し、ほえて知らせる。日本チームだけが地下空間などに取り残された３人全員を発見できた。

オーストラリアンシェパードは牧羊犬で体つきがしっかりし馬力がある。アッシュ号は好奇心が強く、捜索が得意という。昨年１月の能登半島地震で捜索に参加し、今大会でも１人目の要救助者を発見した。

飼い主で訓練士として初参加した中野汀彩（なぎさ）さん（２７）（大阪府）は「自分の犬がチームに貢献できるなんて、これまでで一番うれしい出来事。次の大会では別の犬と出場し、連覇を目指したい」と声を弾ませた。医師でもある清元市長は「いつ、どのような災害が起こるかわからない中、世界に冠たる救助犬がいることを誇りに思う。一人でも多くの命を救うためこれからも訓練を積んでいただきたい」と優勝をたたえた。