【あんぱん 第100話あらすじ】嵩、たくやの誘いに聞く耳持たず のぶが内緒でしていたこととは
【モデルプレス＝2025/08/14】女優の今田美桜が主演を務める連続テレビ小説「あんぱん」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第100話が、8月15日に放送される。
【写真】今田美桜＆北村匠海、夫婦役で密着
朝ドラ第112作目となる本作は、「アンパンマン」を生み出したやなせたかしと小松暢の夫婦がモデル。何者でもなかった2人があらゆる荒波を乗り越え、“逆転しない正義”を体現した「アンパンマン」にたどり着くまでの人生を、激動の時代を生きた波乱万丈の物語として大胆に再構成。登場人物名や団体名などは一部改称して、フィクションとして描く。
主人公・朝田のぶを今田、後にのぶの夫となる柳井嵩を北村匠海が演じる。
舞台公演は成功裏に幕を閉じる。数日後、なぜかぼんやりした様子の嵩（北村匠海）。そこに、また一緒に楽しい仕事をしようとたくや（大森元貴）がやって来る。しかし、嵩は聞く耳を持たず、やってみてはと言うのぶ（今田美桜）にも、口出ししないでくれと反論する。
それ以来、ぎくしゃくする2人。そんな中、のぶは嵩に内緒であることをしていた。何も知らず八木（妻夫木聡）に会い行った嵩は、目の前の光景に目を疑う。
◆今田美桜主演朝ドラ「あんぱん」
◆「あんぱん」第100話／8月15日（金）放送
