¥Ö¥é¥Ã¥É¡¦¥Ô¥Ã¥È¼çÌò¤Î±Ç²è¡ÖF1 ¥¶¡¦¥àー¥Óー¡×¡¢°ìÉô·à¾ì¤ÇIMAXºÆ¾å±Ç¡¡22Æü～
¡¡¥¢¥Ã¥×¥ë¤¬À½ºî¤·¡¢¥Ö¥é¥Ã¥É¡¦¥Ô¥Ã¥È¤¬¼çÌò¤Î±Ç²è¡ÖF1 ¥¶¡¦¥àー¥Óー¡×¤¬°ìÉô·à¾ì¤ÎIMAX¤ÇºÆ¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¡£´ü´Ö¤Ï8·î22Æü～28Æü¡£
±Ç²è¡ÖF1¡ÊR¡Ë¡¿¥¨¥Õ¥ï¥ó¡×
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢ÅÁÀâ¤ÎF1¥ìー¥µー ¥½¥Ëー¤È¼å¾®¥ìー¥·¥ó¥°¥Áー¥à¤Î³èÌö¤òÉÁ¤¤¤¿±Ç²è¡£À¤³¦³Æ¹ñ¤ÎËÜÊª¤Î¥µー¥¥Ã¥È¥³ー¥¹¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢½Ð±é¼Ô¼«¿È¤¬F1¥Þ¥·¥ó¤ò¼ÂºÝ¤ËÁà½Ä¤¹¤ë¤Ê¤É¸Â³¦¤Þ¤Ç¥ê¥¢¥ë¤òÄÉµá¤·¤¿¡£
±Ç²è¡ÖF1¡ÊR¡Ë¡¿¥¨¥Õ¥ï¥ó¡×
¡¡11Æü»þÅÀ¤ÇÀ¤³¦¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ¤ÏÌó839²¯±ß¤òÆÍÇË¡£ÆüËÜ¤Ç¤â12Æü»þÅÀ¤Ç19²¯±ß¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤Ê¤É¥Ö¥é¥Ã¥É¡¦¥Ô¥Ã¥È¼ç±é±Ç²è¤ÎÃæ¤Ç»Ë¾åºÇ¹â¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¡¢À¤³¦¶½¹Ô¼ýÆþÌó839²¯±ßÆÍÇË¤òµÇ°¤·¤Æ°ìÉô·à¾ì¤ÇIMAXºÆ¾å±Ç¤ò¹Ô¤¦¡£
¡¡¾å±Ç·à¾ì¤Ï13Æü»þÅÀ¤Ç¡Ö¥íー¥½¥ó¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¥·¥Í¥Þ»¥ËÚ¡×¡¢¡Ö¥°¥é¥ó¥É¥·¥Í¥Þ¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥óÃÓÂÞ¡×¡¢¡Ö109 ¥·¥Í¥Þ¥ºÌ¾¸Å²°¡×¡¢¡Ö¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥·¥Í¥Þ¥¥ã¥Ê¥ë¥·¥Æ¥£ 13¡×¤Ê¤É¡£
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤«¤é°úÍÑ