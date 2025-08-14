『Mr. & Mrs. スミス』（2005）のダグ・リーマン監督とアンジェリーナ・ジョリーが、ユニバーサル・ピクチャーズ製作のスパイ・スリラー映画『The Initiative（原題）』で再タッグを組むことが明らかとなった。米が報じている。

本作は「スパイの世界を舞台にした『トレーニング デイ』のような物語」になるとのこと。ジョリーが演じる主人公は、型破りでアウトローなスパイのブライト。ある日、新人エージェントのチャーリーがブライトのチームに加わるが、チャーリーにはブライトが自分を殺そうとしているのか、それとも自由な世界を守るために手段を選ばないだけなのか、判断がつかなくなる──。

リーマンが監督を務め、脚本は『アウトバーン』（2016）『トリプルＸ：再起動』（2017）のF・スコット・フレイジャーが執筆。プロデューサーはRK Filmsのジョー・ロスとジェフ・キルシェンバウムで、『マレフィセント』シリーズでジョリーとタッグを組んだ実績がある。

本作を企画をめぐっては、複数のスタジオが入札を争い、最終的にユニバーサルが権利を獲得。スタジオと製作陣は本作を早急に進めたいと考えており、2026年の春までにも撮影を開始する意向だという。

ジョリーは、『マレフィセント』シリーズやマーベル映画『エターナルズ』（2021）などで知られるが、『ボーン』シリーズを生んだリーマン監督との再タッグで、『Mr. & Mrs. スミス』や『ソルト』（2010）などのアクション作品に主演していた当時の魅力を蘇らせることになりそうだ。

なお、リーマン監督はトム・クルーズ＆アナ・デ・アルマス主演の海底映画『Deeper（原題）』にも引き続き携わっているが、同作はほぼ全編が水上・水中で展開するため、撮影に特定の天候が必要とされ、撮影開始が遅れているという。その後はトム・クルーズ主演のが控えているほか、長らく待ち望まれている『オール・ユー・ニード・イズ・キル』のもあるが、どちらもより未来の話となりそうだ。

