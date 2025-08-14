日本人は気づかない…フランス人が「おいしいカキ」を育てるために、やっている「圧倒的なこだわり」

国連でSDGsが採択されてから10年あまりになる。

世界は貧困や飢餓、争い、気候変動や環境問題など、これまでになかったような多くの課題に直面している。これらの課題を解決して、よりよい世界を作るための世界共通の目標がSDGs（持続可能な開発目標）である。

目標達成の2030年が目の前に迫っている今、改めて私たちが取り組むべきことを考えてみたい。その手掛かりとなる本を紹介しよう。

＜宅配ピザの箱はリサイクル「できる？」「できない？」…マシンガンズ滝沢「ごみ清掃員歴13年」で気づいたエコな捨てかた＞につづき、牡蠣（カキ）を通して未来を考えるために、『カキじいさん、世界へ行く！』の著者、畠山重篤さんの言葉を著書から抜粋して紹介する。

〈この本で学べるSDGsは？……私たちの飲料水や食物の多く、さらには大気中の酸素でさえ、海からもたらされたもの。海は地球を人間が住める場所にしている大切なところなのだ。海洋と海洋資源を大切に守り、持続可能な形で利用することが大切である。「カキをおいしく育てる」という視点から世界を見ることで、海や地球の未来の姿を想像し、取り組むべき問題までが見える本。長年にわたり「森は海の恋人運動」を合い言葉に植林活動を続けたカキ・ホタテ貝養殖家の著者の、広い視野と動植物へのあたたかなまなざしが心に残る〉

山に木を植えて海を豊かにする「森は海の恋人運動」

〈畠山重篤さんは、宮城県にある三陸リアス海岸の気仙沼湾で、カキの養殖をしている養殖家である。長年にわたりカキを育てているところから、親しみを込めて「カキじいさん」と呼ばれている〉

畠山重篤さん（以下、畠山）：カキは海に棚を作って養殖します。そのカキは植物プランクトンを食べて育ちます。植物ブランクトンの食べ物は、ほとんどが山の木々の養分が川に溶け込んで流れ込んできたもの。

だから、私たち漁師は山の木々をとても大切にしています。1989年から始めた、山に木を植えて海を豊かにする「森は海の恋人運動」も、今では多くの人に知られるようになりました。

じつは、「森は海の恋人運動」は、カキ養殖の盛んなフランスの川の上流の広葉樹林を見て、思いついたものなんです。それ以来、私はカキのことをもっと知りたくて、世界中のカキ養殖の盛んな国を訪れるようになりました。

〈フランス、スペイン、アメリカ、中国、オーストラリア、ロシア……。その国々で、カキじいさんは、珍しくておいしいカキや、同じ志を持つ人々に出会う。最初の訪問地は、フランス。ラングドック地方からボルドー南西のアルカション湾を経て、ブルターニュ地方を訪れたとき、カキじいさんは衝撃を受ける〉

畠山：このあたりから、旅の足取りは重くなりました。食文化ばかりでなく、海辺も日本と違うのです。特にロワール川が注ぐ、ブルターニュ地方の海辺の生物の多様性には驚きました。私が子どものころ、海辺で遊んだ小動物が、うじゃうじゃいるのです。

〈フランスには「風景は絵である」という考え方があるという。コンクリートの護岸はほとんどなく、海辺にはヤドカリ、イソギンチャク、カニなどの小さな生き物がたくさんいて、宮城種のカキもすくすく育っていた〉

畠山：海辺から内陸部に川をさかのぼっているのです。すると、落葉広葉樹の大森林が広がっているではありませんか。ロワール川流域のトゥール地方東部は広葉樹の大森林地帯で、ブロワの森、リュシーの森、アンボワーズの森、シノンの森といった大森林が広がっていて、それらの森からは10本以上の支流がロワール川に注ぎこんで水郷地帯を形づくっています。そして、ロワール川はブルターニュ地方の海に注いでいるのです。

「森は海の生物を育んでいる」

私は、フランスでそのことを確信したのです。

ふるさと気仙沼湾の惨状に愕然とする

〈帰国すると、カキじいさんはふるさと気仙沼湾に注ぐ大川の流域を訪れた。自分の風土を見直すためだった。しかし、かつて潮干狩りを楽しむ人々でにぎわった干潟は埋められて工場が立ち並び、濃い口しょうゆのような色の排水が川を汚していた。悪臭もひどかった〉

畠山：川をさかのぼり、水田地帯に行くと、子どものころに目にしたドジョウやフナがいません。愕然としました。フランスの川の流域との違いに，わたしは落胆しました。それからは、森と里、川、海のつながりについて意識的に勉強し、調査をするようになりました。

〈カキの漁場は、世界中どこでも、河川の水と海水が混じる汽水域だ。森の腐葉土に含まれる養分が、カキのえさの植物プランクトンを増やしているのだ。そのため、川の領域の森林が豊かであればえさが多く、おいしいカキが育つ。ところが当時は、山のことは林野庁、水田は農林水産省と行政は縦割りで、どこに問い合わせても海と川を総合的に見る視点がなかった〉

畠山：カキ養殖の名人たち「牡蠣師」に声をかけて話し合いました。ロワール川流域の落葉広葉樹の森の話をすると、こんな声が上がったのです。

「室根山に、漁師が植林したらどうだべ。海から見えるところに」

なるほど、と思いました。これが「森は海の恋人運動」のヒントになったのです。

〈このことがあってから、畠山さんは「森は海の恋人運動」として、漁師が森に木を植える植林活動に取り組み、全国に広げていくこととなる〉

世界一のカキの産地といわれたNYハドソン川流域で

〈東日本大震災があった2011年11月、林野庁から畠山さんに連絡があった。国際連合（国連）が定めた国際森林年にあたり、「フォレスト・ヒーローズ（森の英雄）」のアジア代表に選ばれたのだ。長年の「森は海の恋人運動」の実績が、世界から認められたことによるものだった。翌年２月、表彰式に出席するため、アメリカ・ニューヨークへ旅立つ〉

畠山：ニューヨークに向かう飛行機の中で、わたしは１冊の本を読みふけっていました。アメリカの作家マーク・カーランスキーが書いた『牡蠣と紐育（ニューヨーク）』という本です。驚くことに、なんと18世紀中ごろまで、世界一のカキの生産地はニューヨークだったというのです。

〈当時、ハドソン川の河口の汽水域には、250平方マイル（約650平方キロメートル）に渡って、カキの繁殖地が広がっていた。この地域の人々は、熟した果実をもぎとるように、浅瀬でカキをとることができた。かつてニューヨーク湾には、世界中のカキの優に半数が生息していただろうという生物学者もいたほどだった〉

畠山：ニューヨークの人口は、急速に増えていきました。汚物処理は黒人奴隷の仕事でした。夜遅く、奴隷たちは次々と汚物の入った桶を頭に乗せて川に運び、まさにカキの繁殖地である川に捨てていたのです。

〈1924年7月25日の『ニューヨークタイムズ紙』の社説には、「ハドソン川には毎年、1400万トンもの汚物が流れ込んでいると試算された。ニューヨークの半径20マイル（約32キロメートル）以内の港や海岸の海は、あらゆる種類の廃棄物であふれている。工場からの排出物や船から流れ出る油に加えて、ゴミや下水も……そのせいで、どんよりしている」と書かれていた〉

生ガキを安心して食べられる海と共存すること

〈授賞式のあとで、国連の人に連れられて、カキじいさんはグランドセントラル駅地下のオイスターバーに行く。500人は入れそうな巨大なオイスターバーなのに、氷の上にずらりと並んでいるカキの中に、世界一のカキの生産地であったニューヨーク産のカキは一個もなかった〉

畠山：（ニューヨーク産のカキがない理由を）国連職員の方に聞くと、「あぶなくて、食べられませんよ」と、笑っています。『牡蠣と紐育』の話は、今でも引きずっているのだなあ」と実感しました。

〈翌日、カキじいさんはマンハッタンからフェリーでスタテン島に向かう〉

畠山：自由の女神が見えたと思ったら、あっというまにスタテン島です。少し島を見物し、帰りの船に乗りました。船上から、マンハッタンの摩天楼が見え、歓声があがっています。でも、わたしは悲しくなりました。

ハドソンが来たときには、大森林が見えていたはずです。カキじいさんはカキの身になって考えます。森林がビル群に変われば変わるほど、カキは住みづらくなるのです。

森は海に恋い焦がれ、海は森に恋い焦がれているのです。

「人類が生き延びる道は明白だ。

生ガキを安心して食べられる海と共存することである」

思わずわたしはそうつぶやいたのでした。

つづく＜「ちょっとちがってだいたいおなじ」絵本作家・いとうひろしさんの『おさるのしま』が深すぎる…“林立する多様性”に考えること＞では、「多様性」について考える一冊を紹介します。

【つづきを読む】「ちょっとちがってだいたいおなじ」絵本作家・いとうひろしさんの『おさるのしま』が深すぎる…”林立する多様性”に考えること