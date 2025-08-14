親を想い、住み慣れた実家を相続させる。それは、ごく自然で、親孝行な判断に思えるかもしれません。しかし、その「良かれ」と思った安易な判断が、将来、親の穏やかな老後を奪い、家族全員を苦しめる「想定外の悲劇」の引き金になるとしたら……ある家族が直面した事例をもとに、実家相続に潜むリスクと、後悔しないために今から備えるべきことについてみていきましょう。

「母さんのために」……それがすべての始まりだった

「愚かでした……」

絞り出すような声で呟くのは、斉藤大輔さん（仮名・50歳）です。事の発端は、大輔さんの父が70歳で他界した8年前にさかのぼります。一人っ子だった大輔さんは、悲しみに暮れる母・幸子さん（仮名・現78歳）を支え、相続手続きを進めることになりました。

遺産は、築40年の実家と、わずかな預貯金。幸子さんの収入は、月12万円の年金のみです。実家で母1人が暮らすのは不安ではありますが、一番現実的だと考えました。相続の話し合いになった際、大輔さんは迷わずこう提案しました。

「この家は、母さんが相続するのが一番いいよ。住み慣れた家だし、その方が安心だろう」

幸子さんも「お父さんと暮らした家だからねぇ……」と、その提案を受け入れました。最良の選択をして「これで安心だ」と、大輔さんも胸をなでおろしたといいます。

しかし、その平穏は長くは続きませんでした。数年前から、幸子さんの言動に少しずつ変化が現れ始めたのです。同じことを何度も尋ねる、物の置き場所を忘れる……。そして2年前、幸子さんは、アルツハイマー型認知症と診断されました。症状は日に日に進行し、一人暮らしは限界に達していました。火の不始末や、徘徊の兆候も見られるようになり、大輔さんは決断を迫られました。

「母を施設に入れよう。そのほうが、母にとっても安全だ」

いくつかの施設を見学し、幸子さんが穏やかに過ごせそうな場所を見つけました。しかし、問題は費用です。入居一時金で数百万円、月々の利用料も20万円を超えます。幸子さんの年金、月12万円と貯蓄では到底まかなえる金額ではありませんでした。

「実家を売るしかない」

実家の売却益を施設費用に充てることを思いつきました。それが最も合理的で、唯一の解決策に思えたのです。しかし、不動産会社に相談した大輔さんは、耳を疑う言葉を告げられました。

「お母様名義の不動産を売却するには、お母様ご本人の意思確認が必要です。認知症が進行している場合、契約は難しいかと……」

「はっ？ どういうことですか？ 私が長男で、母の介護費用に充てるんですよ？ なぜ売れないんですか。おかしいじゃないか」

現実は非情でした。不動産の所有者である幸子さんに、売買契約を結ぶための「意思能力」がない以上、たとえ息子であっても、勝手に家を売ることはできません。それが日本の法律でした。

家庭裁判所に申し立て、母の財産を管理する後見人を選任してもらう「成年後見制度」という道もありました。しかし、手続きは煩雑で時間もかかり、必ずしも「実家の売却」という望む結果が得られるとは限りません。後見人には弁護士などの専門家が就くことも多く、その場合は報酬も発生します。

「何なんだ、これは……」

時間だけが、無情に過ぎていきます。幸子さんの症状は、待ってはくれません。大輔さんは、自身の貯蓄を取り崩し、なんとか費用を捻出して、幸子さんを施設に入居させることにしました。しかし、それは根本的な解決にはなりませんでした。毎年の固定資産税、伸び放題の庭の草木……近隣から苦情が来ることもありました。売るに売れず、かといって放置もできない実家は、今や「負の遺産」と化していたのです。

母が実家を相続するメリットとデメリット

親の高齢化が進む現代において、良かれと思った実家の相続が、将来的に大きな足かせとなる可能性は誰にでも起こり得ます。ここで配偶者である母が実家を相続する場合の一般的なメリットとデメリットをみていきましょう。

母が実家を相続するメリット

■居住権の確保

母親が実家を相続することで、これまで通り安心してその家に住み続ける権利が確保されます。高齢になってからの住環境の変化は大きなストレスになるため、これは大きなメリットです。

■相続税の軽減

配偶者が遺産を相続する場合、「配偶者の税額軽減（配-配偶者控除）」という特例があり、法定相続分または1億6,000万円までの財産には相続税がかかりません。また、「小規模宅地等の特例」が適用できれば、土地の評価額を大幅に下げることができ、相続税の負担を大きく軽減できる可能性があります。

■売却のしやすさ

所有者が母親一人となるため、将来的に実家を売却する際に、意思決定がスムーズに進みます。子どもたちが共有名義で相続する場合に比べ、全員の合意を取り付ける手間が省けます。

■遺産分割協議の簡略化

相続人が複数いる場合でも、「母親が実家に住み続ける」という明確な目的があれば、他の相続人の理解も得やすく、遺産分割の話し合いが比較的スムーズに進む傾向があります。

母が実家を相続するデメリット

■維持費の負担

実家を所有し続ける限り、固定資産税や都市計画税、火災保険料、そして経年劣化に伴う修繕費などが継続的に発生します。年金収入が主な高齢の親にとって、これらの負担は決して小さくありません。

■二次相続時の税負担増

母親が亡くなった際に発生する「二次相続」では、一次相続で使えた「配偶者の税額軽減」が使えません。そのため、子どもたちが相続する際の税負担が、一次相続の時よりも重くなる可能性があります。

■管理の手間と空き家リスク

今回の大輔さんのケースのように、母親が施設に入居するなどして実家が空き家になった場合、その管理は子どもたちの負担となります。建物の老朽化は進み、庭は荒れ、不法侵入や放火などの防犯上のリスクも高まります。

■相続登記の二度手間と費用

「父→母」「母→子」へと、二度にわたって所有権移転の登記が必要になります。その都度、司法書士への報酬や登録免許税といった費用がかさむことになります。

そして、今回の悲劇の引き金となったように、母親の判断能力が低下した場合、たとえ子どもであっても、その不動産を売却したり、担保に入れて融資を受けたりといった活用が一切できなくなる――「母に実家を相続させる」ことの最大のリスクといえるでしょう。

良かれと思った選択が、時として家族を縛る足かせに――大切なのは、相続を「点」で捉えず、家族の将来設計という「線」で考えること。親が元気なうちに、将来の介護や住まいについて本音で話し合う機会を持つことこそ、あらゆるリスクに備えるための第一歩であり、家族の絆を守ることにも繋がるといえるでしょう。

