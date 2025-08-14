エンゼルスのレイ・モンゴメリー監督代行（56）が13日（日本時間14日）、本拠でのドジャース戦の試合前にメディア取材に対応。相手先発・大谷翔平投手（31）に言及した。

23年まで在籍していた大谷との対戦を前に「彼を“他の投手と同じ”とは見ないでしょう。彼はすでに、特別で才能豊かな存在であることを証明していますから」と投手としてだけでなく打者としてもトップレベルの二刀流であるスーパースターとの対戦は特別とした。

その上で「準備の仕方は変わらない。おっしゃる通り、競争心や意欲、勝ちたい気持ちは同じ。ちょっと不思議な感覚もあるが、同時に楽しみでもある」とも語った。

トラウトをはじめ、ネトやアデルら以前、一緒にプレーした選手たちにとってはかつての同僚との対戦となる。「野球界には多くの良い関係があるが、この選手たちが特別なのは、試合が始まれば完全に“戦うモード”に切り替わること」とプレーボールとなれば、戦闘モードになれるとうなずいた。

そして、大谷対策に関しても「彼が何をするにしても、計画を立てるのは難しい。これまで間近で見てきたが、準備の質や集中力は群を抜いている。これまで対戦した他の投手と同じように準備はするが、彼の才能、体格、複数の武器、打者研究の深さは特別」と苦戦を予想した。

そして、エンゼルス時代の大谷を振り返り、連敗後に大谷が投げる安心感はあったかと問われ「そうですね。彼の登板はチームに“勝てるチャンスがある”という安心感を与える」と振り返り、だからこそ「今夜は逆に、その意識が彼にプレッシャーをかけ、少しやり過ぎて早く降板してくれればいいのですが」と笑った。