¸µ¥Ñ¥é¸ÞÎØÁª¼ê¤ÇµÁ¼ê¤Î¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥Ë¥¹¥È¡¢µÁ¼ê¤Î´Ç¸î»Õ·Ð¸³¤¬ÎÈ¤Ë¡ÖÌÜÉ¸¤ò1¤Ä¤Ò¤È¤Ä¿Ê¤á¤Ð¡¢Á°¤Ë¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¡×
¡¡¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥óÀìÍÑ¤ÎµÁ¼ê¤ò¶î»È¤·¡¢Mrs. GREEN APPLE¤Î¡Ö¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¡×¤ò±éÁÕ¤¹¤ë°ËÆ£¿¿ÇÈ¤µ¤ó¤ÎÆ°²è¤¬¡¢162Ëü²óºÆÀ¸¤òÄ¶¤¨¤ëÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤äÅìµþ¥Ñ¥é¸ÞÎØ¤Î³«²ñ¼°¤Ç¤Î±éÁÕ·Ð¸³¤ò»ý¤Á¡¢¸½ºß¤ÏµÁ¼ê¤Î¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥Ë¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëÈà½÷¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇµÁ¼ê¤Î´Ç¸î»Õ¡¢2ÅÙ¤Î¥Ñ¥é¸ÞÎØ½Ð¾ì¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡£20ºÐ¤Î»þ¤Ë»ö¸Î¤Ç±¦ÏÓ¤ò¼º¤¤¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶ìÆñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢°Î¶È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤ë¤Þ¤Ç¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤ä¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆüËÜ½é¤ÎµÁ¼ê´Ç¸î»Õ¤ä¸ÞÎØÁª¼ê»þÂå¡¢µÁ¼ê¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥Ë¥¹¥È¤Ç¤ÎÄ¶Àäµ»¹ª¤â¡Ö¿Í´Ö¤ËÉÔ²ÄÇ½¤Ï¤Ê¤¤¡×
¢¡¡Ö¤³¤ì¤Ç´Ç¸î»Õ¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¡Ä¡×µÁ¼ê¤Î´Ç¸î»Õ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤ÎÇº¤ßÂ³¤±¤ëÆü¡¹
¡½¡½Mrs. GREEN APPLE¤Î¡Ö¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¡×¤ò±éÁÕ¤¹¤ëÆ°²è¤¬¡¢Instagram¤Ç¡ÖÈþ¤·¤¤²»¿§¡×¡Ö´¶Æ°¤·¤Æµã¤¤½¤¦¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú°ËÆ£¿¿ÇÈ¤µ¤ó¡Û¡¡¡Ö¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¡×¤òÃÆ¤¤Ï¤¸¤á¤Îº¢¤Ï¡¢¸ª¹Ã¹ü¤òÂ®¤¯Æ°¤«¤·¤ÆµÁ¼ê¤ËÅÁ¤¨¤µ¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢²¿ÅÙ¤âµÝ¤¬Èô¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤ÎÂç¹¥¤¤Ê¶Ê¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¼«¿È¤Î¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ë¤â·Ò¤¬¤ë¶Ê¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½¡Ö20ºÐ´Ç¸î³ØÀ¸¤Î»þ¤Ë¸òÄÌ»ö¸Î¤ËÁø¤¤±¦ÏÓ¤òÀÚÃÇ¡×¤ÈInstagram¤Ë¤Ï½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤Î¾õ¶·¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú°ËÆ£¿¿ÇÈ¤µ¤ó¡Û¡¡´Ç¸î³Ø¹»¤Î¼Â½¬¤Ø¥Ð¥¤¥¯¤Ç¸þ¤«¤¦Æ»Ãæ¤Ë¥È¥é¥Ã¥¯¤Ëíà¤«¤ì¡¢ÉÂ±¡¤Ø±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½¸Ãæ¼£ÎÅ¼¼¤ÇÄ¹»þ´Ö¤Î¼ê½Ñ¸å¡¢ÏÓ¤Ï»Ä¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·Â»½ý¤¬·ã¤·¤¯¡¢¶Ý¤¬ÂÎ¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤òËÉ¤°¤¿¤á¡¢»ö¸Î¤«¤é2¥õ·î¸å¤ËÀÚÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½»ö¸Î¸å¤Ï¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¿´¶¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¡Ú°ËÆ£¿¿ÇÈ¤µ¤ó¡Û¡¡ÀÚÃÇ¸å¤ËÀ®¿Í¼°¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼°ÅöÆü¤ÏÉÂ¼¼¤Î¥Ù¥Ã¥É¤ÇÆ±¤¤Ç¯¤Î¿·À®¿Í¤¿¤Á¤ò¥Æ¥ì¥Ó¤Ç´Ñ¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿Í¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤·¡¢¿ÍÀ¸¤Ï¤É¤óÄì¤Ç¿¿¤Ã°Å°Ç¡£Î¾¿Æ¤«¤é¤â¡Ö¤ª²Ç¤Ë¤â»Å»ö¤Ë¤â¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡£²È¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Éüµ¢¸å¤ÏÆüËÜ½é¤ÎµÁ¼ê¤òÍÑ¤¤¤¿´Ç¸î»Õ¤È¤·¤Æ½¢¿¦¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£µÁ¼ê¤Ç¤Î´Ç¸î»ÕÀ¸³è¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¡Ú°ËÆ£¿¿ÇÈ¤µ¤ó¡Û¡¡´Ç¸î»Õ¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¡£°åÎÅ¸½¾ì¤Ç¤ÏÍªÄ¹¤Ë»ä¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥¬¡¼¥¼¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢Ãí¼Í´ï¤Ë¿Ë¤òÉÕ¤±¤Æ¤Ê¤É¡¢µÁ¼ê¤Ç¤Îºî¶È¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£´µ¼Ô¤µ¤ó¤òÊú¤¨¤Æ¥Ù¥Ã¥É¤Ë±¿¤Ö¤Ê¤É¡¢¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¸åÇÚ¤äÀèÇÚ¤ËÍê¤Þ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤âÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤é¤±¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç´Ç¸î»Õ¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤ÈÇº¤àËèÆü¤Ç¤·¤¿¡£
¢¡¡ÖÀ¤³¦¤Ï¹¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¶¥±Ë¤Ç¡È¥Ñ¥é¸ÞÎØ¡É¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÆÀ¤é¤ì¤¿·Ð¸³
¡½¡½¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¾è¤ê±Û¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ú°ËÆ£¿¿ÇÈ¤µ¤ó¡Û¡¡¤½¤ó¤Ê»ä¤òµß¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¡¢¹Ô¤¯¤È¤¿¤ÀÏÃ¤òÊ¹¤¯¤À¤±¡£µ»½Ñ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´µ¼Ô¤µ¤ó¤Î¿´¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤³¤È¤â´Ç¸î¤Ê¤Î¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢´µ¼Ô¤µ¤ó¤«¤é¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¶¥±ËÁª¼ê¤È¤·¤Æ¡¢2008Ç¯¡ÖËÌµþ¥Ñ¥é¸ÞÎØ¡×¤È2012Ç¯¡Ö¥í¥ó¥É¥ó¥Ñ¥é¸ÞÎØ¡×¤Ë½Ð¾ì¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¿å±Ë¤ò»Ï¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡©
¡Ú°ËÆ£¿¿ÇÈ¤µ¤ó¡Û¡¡¾®³ØÀ¸¤Îº¢¡¢»Ð¤¬½¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤â»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¹â¹»À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É±Ë¤°¤³¤È¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥Ñ¥é¸ÞÎØ½Ð¾ì¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î²áÄø¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú°ËÆ£¿¿ÇÈ¤µ¤ó¡Û¡¡ÏÓ¤òÀÚÃÇ¸å¡¢¼Ö°Ø»Ò¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤·¤¿¡£Âç¤¤Ê²»¤òÎ©¤Æ¤Æ¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¡¢Å¾¤ó¤Ç¤â¼«Ê¬¤Ç¼Ö°Ø»Ò¤òµ¯¤³¤·¤Æ¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤¬³Ê¹¥ÎÉ¤¯¤Æ¡¢²¿¤«¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤âÇç¤¤¾å¤¬¤ì¤ë¶¯¤¤¿´¤ò»ý¤Á¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢¿å±Ë¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Î°ì´Ä¤Ç»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶¥±Ë¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤¹¤°¤ËÍâÇ¯³«ºÅ¤Î¥Ñ¥é¸ÞÎØ¤Î½Ð¾ì´ð½à¥¿¥¤¥à¤ËÅþÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ë¡¼¥ë¤â¤ï¤«¤é¤º¡¢Àª¤¤¤À¤±¤ÇËÌµþ¥Ñ¥é¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½2ÅÙ¤Î¥Ñ¥é¸ÞÎØ½Ð¾ì¤ÇÆÀ¤¿¤â¤Î¤Ï¡©
¡Ú°ËÆ£¿¿ÇÈ¤µ¤ó¡Û¡¡¡ÖÀ¤³¦¤Ï¹¤¤¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿Í¤¬¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ËÌµþ¥Ñ¥é¸ÞÎØ¤Ï¥Ó¥®¥Ê¡¼¥º¥é¥Ã¥¯¤Ç½Ð¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ´üÂÔ¤ò¤µ¤ì¤Æ¡¢¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿¥í¥ó¥É¥ó¥Ñ¥é¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¡¢¤±¤¬¤ÎÃæ¡¢Æþ¾Þ¤¬¤ä¤Ã¤È¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦¤òÃÎ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤è¤¦¤È»×¤¨¤¿·Ð¸³¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½´Ç¸î»Õ¡¢¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥Ë¥¹¥È¡¢¥Ñ¥é¸ÞÎØ½Ð¾ì¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³èÆ°¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¿É¤¤¾õ¶·¤Ç¤âÁ°¤ò¸þ¤¤¤ÆÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ú°ËÆ£¿¿ÇÈ¤µ¤ó¡Û¡¡´Ç¸î»Õ¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤«¤âÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£»ö¸Î¸å¡¢ÉÂ±¡¤ÇºÉ¤®¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢´Ç¸î³Ø¹»¤ÎÀèÀ¸¤¬ÉÂ¼¼¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Âà³Ø¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬µã¤¤¤Æ¤¤¤ë´Ö¡¢´Ç¸î»Õ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¹ñ¤È¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Ê¤¿¼¡Âè¤Ç¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤ò³Ø¹»¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï¡Ö³Ø¹»¤ËÌá¤é¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤·¤¬¤ß¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö1¤Ä¾ò·ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£´Ç¸î»ÕÍÑ¤ÎµÁ¼ê¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤éº£¤Þ¤Ç¤ËÁ°Îã¤Î¤Ê¤¤´Ç¸î»ÕÀìÍÑ¤ÎµÁ¼ê¤òÀ½ºî¤·¡¢¡ÖµÁ¼ê¤Î´Ç¸î»Õ¡×¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÀèÀ¸¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ú°ËÆ£¿¿ÇÈ¤µ¤ó¡Û¡¡´Ç¸î»Õ·Ð¸³¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÌÜÉ¸¤òÎ©¤Æ¤Æ1¤Ä¤Ò¤È¤Ä¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤±¤Ð¡¢Á°¤Ë¿Ê¤á¤ë¼«Ê¬¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤Ã¤ÈÂç¤¤ÊÌÜÉ¸¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¼«Ê¬¤Ò¤È¤ê¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÊý¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤Æ¡¢¼þ¤ê¤ò´¬¤¹þ¤ó¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½°ËÆ£¤µ¤ó¤ÎÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë³èÆ°¤ËÂÐ¤·¤Æ¾Þ»¿¤ä¶Ã¤¤ÎÀ¼¤âµó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤´¼«¿È¤Ç¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ú°ËÆ£¿¿ÇÈ¤µ¤ó¡Û¡¡ËÜÅö¤Ë²¿¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤à¤·¤í¡¢¤¹¤´¤¤¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤Î»þ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ä´Ä¶¡¢±þ±ç¤ä¶¨ÎÏ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¡Ö¤³¤ì¤Ç´Ç¸î»Õ¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¡Ä¡×µÁ¼ê¤Î´Ç¸î»Õ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤ÎÇº¤ßÂ³¤±¤ëÆü¡¹
¡½¡½Mrs. GREEN APPLE¤Î¡Ö¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¡×¤ò±éÁÕ¤¹¤ëÆ°²è¤¬¡¢Instagram¤Ç¡ÖÈþ¤·¤¤²»¿§¡×¡Ö´¶Æ°¤·¤Æµã¤¤½¤¦¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú°ËÆ£¿¿ÇÈ¤µ¤ó¡Û¡¡¡Ö¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¡×¤òÃÆ¤¤Ï¤¸¤á¤Îº¢¤Ï¡¢¸ª¹Ã¹ü¤òÂ®¤¯Æ°¤«¤·¤ÆµÁ¼ê¤ËÅÁ¤¨¤µ¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢²¿ÅÙ¤âµÝ¤¬Èô¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤ÎÂç¹¥¤¤Ê¶Ê¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¼«¿È¤Î¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ë¤â·Ò¤¬¤ë¶Ê¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½¡Ö20ºÐ´Ç¸î³ØÀ¸¤Î»þ¤Ë¸òÄÌ»ö¸Î¤ËÁø¤¤±¦ÏÓ¤òÀÚÃÇ¡×¤ÈInstagram¤Ë¤Ï½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤Î¾õ¶·¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú°ËÆ£¿¿ÇÈ¤µ¤ó¡Û¡¡´Ç¸î³Ø¹»¤Î¼Â½¬¤Ø¥Ð¥¤¥¯¤Ç¸þ¤«¤¦Æ»Ãæ¤Ë¥È¥é¥Ã¥¯¤Ëíà¤«¤ì¡¢ÉÂ±¡¤Ø±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½¸Ãæ¼£ÎÅ¼¼¤ÇÄ¹»þ´Ö¤Î¼ê½Ñ¸å¡¢ÏÓ¤Ï»Ä¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·Â»½ý¤¬·ã¤·¤¯¡¢¶Ý¤¬ÂÎ¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤òËÉ¤°¤¿¤á¡¢»ö¸Î¤«¤é2¥õ·î¸å¤ËÀÚÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½»ö¸Î¸å¤Ï¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¿´¶¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¡Ú°ËÆ£¿¿ÇÈ¤µ¤ó¡Û¡¡ÀÚÃÇ¸å¤ËÀ®¿Í¼°¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼°ÅöÆü¤ÏÉÂ¼¼¤Î¥Ù¥Ã¥É¤ÇÆ±¤¤Ç¯¤Î¿·À®¿Í¤¿¤Á¤ò¥Æ¥ì¥Ó¤Ç´Ñ¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿Í¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤·¡¢¿ÍÀ¸¤Ï¤É¤óÄì¤Ç¿¿¤Ã°Å°Ç¡£Î¾¿Æ¤«¤é¤â¡Ö¤ª²Ç¤Ë¤â»Å»ö¤Ë¤â¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡£²È¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Éüµ¢¸å¤ÏÆüËÜ½é¤ÎµÁ¼ê¤òÍÑ¤¤¤¿´Ç¸î»Õ¤È¤·¤Æ½¢¿¦¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£µÁ¼ê¤Ç¤Î´Ç¸î»ÕÀ¸³è¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¡Ú°ËÆ£¿¿ÇÈ¤µ¤ó¡Û¡¡´Ç¸î»Õ¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¡£°åÎÅ¸½¾ì¤Ç¤ÏÍªÄ¹¤Ë»ä¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥¬¡¼¥¼¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢Ãí¼Í´ï¤Ë¿Ë¤òÉÕ¤±¤Æ¤Ê¤É¡¢µÁ¼ê¤Ç¤Îºî¶È¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£´µ¼Ô¤µ¤ó¤òÊú¤¨¤Æ¥Ù¥Ã¥É¤Ë±¿¤Ö¤Ê¤É¡¢¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¸åÇÚ¤äÀèÇÚ¤ËÍê¤Þ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤âÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤é¤±¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç´Ç¸î»Õ¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤ÈÇº¤àËèÆü¤Ç¤·¤¿¡£
¢¡¡ÖÀ¤³¦¤Ï¹¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¶¥±Ë¤Ç¡È¥Ñ¥é¸ÞÎØ¡É¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÆÀ¤é¤ì¤¿·Ð¸³
¡½¡½¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¾è¤ê±Û¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ú°ËÆ£¿¿ÇÈ¤µ¤ó¡Û¡¡¤½¤ó¤Ê»ä¤òµß¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¡¢¹Ô¤¯¤È¤¿¤ÀÏÃ¤òÊ¹¤¯¤À¤±¡£µ»½Ñ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´µ¼Ô¤µ¤ó¤Î¿´¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤³¤È¤â´Ç¸î¤Ê¤Î¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢´µ¼Ô¤µ¤ó¤«¤é¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¶¥±ËÁª¼ê¤È¤·¤Æ¡¢2008Ç¯¡ÖËÌµþ¥Ñ¥é¸ÞÎØ¡×¤È2012Ç¯¡Ö¥í¥ó¥É¥ó¥Ñ¥é¸ÞÎØ¡×¤Ë½Ð¾ì¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¿å±Ë¤ò»Ï¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡©
¡Ú°ËÆ£¿¿ÇÈ¤µ¤ó¡Û¡¡¾®³ØÀ¸¤Îº¢¡¢»Ð¤¬½¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤â»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¹â¹»À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É±Ë¤°¤³¤È¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥Ñ¥é¸ÞÎØ½Ð¾ì¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î²áÄø¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú°ËÆ£¿¿ÇÈ¤µ¤ó¡Û¡¡ÏÓ¤òÀÚÃÇ¸å¡¢¼Ö°Ø»Ò¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤·¤¿¡£Âç¤¤Ê²»¤òÎ©¤Æ¤Æ¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¡¢Å¾¤ó¤Ç¤â¼«Ê¬¤Ç¼Ö°Ø»Ò¤òµ¯¤³¤·¤Æ¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤¬³Ê¹¥ÎÉ¤¯¤Æ¡¢²¿¤«¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤âÇç¤¤¾å¤¬¤ì¤ë¶¯¤¤¿´¤ò»ý¤Á¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢¿å±Ë¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Î°ì´Ä¤Ç»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶¥±Ë¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤¹¤°¤ËÍâÇ¯³«ºÅ¤Î¥Ñ¥é¸ÞÎØ¤Î½Ð¾ì´ð½à¥¿¥¤¥à¤ËÅþÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ë¡¼¥ë¤â¤ï¤«¤é¤º¡¢Àª¤¤¤À¤±¤ÇËÌµþ¥Ñ¥é¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½2ÅÙ¤Î¥Ñ¥é¸ÞÎØ½Ð¾ì¤ÇÆÀ¤¿¤â¤Î¤Ï¡©
¡Ú°ËÆ£¿¿ÇÈ¤µ¤ó¡Û¡¡¡ÖÀ¤³¦¤Ï¹¤¤¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿Í¤¬¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ËÌµþ¥Ñ¥é¸ÞÎØ¤Ï¥Ó¥®¥Ê¡¼¥º¥é¥Ã¥¯¤Ç½Ð¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ´üÂÔ¤ò¤µ¤ì¤Æ¡¢¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿¥í¥ó¥É¥ó¥Ñ¥é¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¡¢¤±¤¬¤ÎÃæ¡¢Æþ¾Þ¤¬¤ä¤Ã¤È¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦¤òÃÎ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤è¤¦¤È»×¤¨¤¿·Ð¸³¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½´Ç¸î»Õ¡¢¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥Ë¥¹¥È¡¢¥Ñ¥é¸ÞÎØ½Ð¾ì¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³èÆ°¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¿É¤¤¾õ¶·¤Ç¤âÁ°¤ò¸þ¤¤¤ÆÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ú°ËÆ£¿¿ÇÈ¤µ¤ó¡Û¡¡´Ç¸î»Õ¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤«¤âÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£»ö¸Î¸å¡¢ÉÂ±¡¤ÇºÉ¤®¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢´Ç¸î³Ø¹»¤ÎÀèÀ¸¤¬ÉÂ¼¼¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Âà³Ø¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬µã¤¤¤Æ¤¤¤ë´Ö¡¢´Ç¸î»Õ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¹ñ¤È¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Ê¤¿¼¡Âè¤Ç¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤ò³Ø¹»¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï¡Ö³Ø¹»¤ËÌá¤é¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤·¤¬¤ß¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö1¤Ä¾ò·ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£´Ç¸î»ÕÍÑ¤ÎµÁ¼ê¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤éº£¤Þ¤Ç¤ËÁ°Îã¤Î¤Ê¤¤´Ç¸î»ÕÀìÍÑ¤ÎµÁ¼ê¤òÀ½ºî¤·¡¢¡ÖµÁ¼ê¤Î´Ç¸î»Õ¡×¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÀèÀ¸¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ú°ËÆ£¿¿ÇÈ¤µ¤ó¡Û¡¡´Ç¸î»Õ·Ð¸³¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÌÜÉ¸¤òÎ©¤Æ¤Æ1¤Ä¤Ò¤È¤Ä¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤±¤Ð¡¢Á°¤Ë¿Ê¤á¤ë¼«Ê¬¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤Ã¤ÈÂç¤¤ÊÌÜÉ¸¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¼«Ê¬¤Ò¤È¤ê¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÊý¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤Æ¡¢¼þ¤ê¤ò´¬¤¹þ¤ó¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½°ËÆ£¤µ¤ó¤ÎÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë³èÆ°¤ËÂÐ¤·¤Æ¾Þ»¿¤ä¶Ã¤¤ÎÀ¼¤âµó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤´¼«¿È¤Ç¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ú°ËÆ£¿¿ÇÈ¤µ¤ó¡Û¡¡ËÜÅö¤Ë²¿¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤à¤·¤í¡¢¤¹¤´¤¤¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤Î»þ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ä´Ä¶¡¢±þ±ç¤ä¶¨ÎÏ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£