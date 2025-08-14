EXO・ベクヒョン、愛知公演開催中止へ「諸般の事情により、本公演を開催することが困難」
10月25日、26日の2日間にわたって、愛知・AICHI SKY EXPO HALL Aで開催予定だったEXO・BAEKHYUN（ベクヒョン）の日本ツアー『2025 BAEKHYUN WORLD TOUR 〈Reverie〉 in JAPAN』愛知公演が中止されることが、公式サイトを通じて発表された。
【写真7点】2023年4月、5年ぶりの日本FCで沸かせたEXO
公式サイトでは「2025年10月25日（土）・26日（日）にAICHI SKY EXPO HALL Aにて開催を予定しておりました、『2025 BAEKHYUN WORLD TOUR 〈Reverie〉 in JAPAN』につきまして、諸般の事情により、関係各所と協議を重ねてまいりましたが、本公演を開催することが困難であると判断し、誠に残念ながら本公演を中止とさせていただくことになりました」と報告。「本公演を楽しみにしてくださっていたファンの皆様には、多大なるご迷惑をおかけすることを心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。チケットの払い戻しについては8月18日から9月19日まで対応する。
なお、同公演は9月13日、14日に東京・KEIO ARENA TOKYO、10月12日、13日に兵庫・GLION ARENA KOBEで実施する。
