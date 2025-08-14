ホテルニューオータニの夏限定カレーフェアで極上スパイス体験

今年の大阪は記録的猛暑。食欲が落ちがちなこの季節、注目したいのがスパイスの力を活かした夏カレー。ホテルニューオータニ大阪の「オールデイダイニング SATSUKI」では、2025年8月31日までの期間限定で『カレーフェア 2025』を開催中です。見た目も華やかな豪華カレーから、身体にうれしいJシリアル米のヘルシーな一皿まで、豊富なメニューが勢揃い。今夏は、“美味しさ”と“元気”をチャージしてくれる一皿を求めて、ホテルグルメの旅へ出かけてみませんか？

一皿で二度美味しい「スーパー2色カレー」

オマール海老と鮑を贅沢に使ったグリーンカレー、牛ほほ肉の旨みが濃縮されたレッドカレーを1プレートで味わえる『スーパー2色カレー』（5,500円／サービス料別）。

スパイスの奥深さと食材の旨みが絶妙にマッチし、まさに贅沢の極み。異なる味わいを交互に楽しむことで、最後の一口まで飽きずに堪能できます。

Jシリアルで楽しむスパイシー＆健康カレー

特製ブレンドの雑穀「Jシリアル」は、栄養バランスを考えたホテルオリジナル米。『チキンスープカレー』（4,500円）や『ポークカツカレー』（4,600円）との相性も抜群です。

脂っこさを感じさせないヘルシーな仕上がりで、カレーの美味しさを引き立てます。選べるフィレorロースのとんかつで、ボリュームも◎。

伝統の味を守り続けるホテルカレー

開業以来愛され続ける『ビーフカレー』『小海老カレー』（各2,800円／Small 2,200円）や、ブラックオニオンと香辛料を重ねた“漆黒カレー”『銀座ビーフカレー』『銀座シュリンプカレー』（各3,000円／Small 2,400円）など、ホテルならではの伝統が詰まった逸品も勢揃い。

芳醇な香りと刺激がクセになる、リピーター続出の逸品です♪

夏限定の美味、ぜひ味わって♡

今年の夏は、スパイスの力で元気をチャージしてみませんか？

ホテルニューオータニ大阪「SATSUKI」で開催中の『カレーフェア 2025』では、豪華な食材を使ったリッチな一皿から、身体にやさしい雑穀ごはんのメニューまで、選ぶ楽しさも魅力です。

期間限定のスペシャルカレーで、心と身体を満たす贅沢なひとときをぜひ体験してみてください♡