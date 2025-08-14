「ずっと大好き！」金田久美子、憧れる“ギャルゴルファー”とは？

プロゴルファーの金田久美子が自身のInstagramを更新。先輩プロゴルファーである辻村明須香との2ショット写真を公開しました。

「だいすきなあすみん」金田プロが辻村明須香プロへの憧れを告白

金田プロは、「トーナメント会場のトイレで見たあの日からずーっとだいすきです」と、コメントして辻村プロとの写真を投稿。

辻村プロといえば華やかな容姿でテレビなどでも人気を誇ったプロゴルファーです。金田プロは「女子ゴルフ界が地味地味だった20年前（言い方悪いかもだけどほんとなんだもん）、ギャルってておしゃれでこんな綺麗な人がプロゴルファーなのかぁぁと衝撃を受けたあの日を鮮明に覚えてます」とつづり、その存在に大きな刺激を受けたことを率直に明かしました。

写真では寄り添う2ショットや、金田プロの肩にキスをするショットまでも公開。「ずっと仲良くしてくれて、かわいがってくれてうれしぃぃい」とつづり、ハッシュタグにて「くみのロールモデルあすみん」と、辻村プロが自身にとって最高のお手本であることを強調しました。

この投稿には、「2人ともめっちゃ可愛い」「お二人は、先駆者で、最近の女子ゴルフ人気を牽引されてますよね」「華やかなオーラすぎて近づけません」など多くのファンからの温かいコメントが寄せられています。中には「私もくみちゃんを初めて見た時、こんなにかわいくて、モデルさんみたいなプロゴルファーいるんだ！って思って、その日からずっとファンで、だいすきも年々増えてますです」といった熱烈な声も届いています。

いかがでしたか？ ぜひ金田プロのツアーでの活躍をチェックしてみてくださいね！

