今田美桜さんがヒロインを務める連続テレビ小説『あんぱん』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。子どもたちの人気者・アンパンマンを生み出したやなせたかしさんと、妻・暢さんの夫婦をモデルとした物語です。＜朝田のぶ＞を今田さん、＜柳井嵩＞を北村匠海さんが演じています。やなせさんと数多くの楽曲を作ったいずみたくをモデルとした作曲家・いせたくやを演じるのが、人気3人組バンド「Mrs. GREEN APPLE（ミセスグリーンアップル）」のボーカル・ギター、大森元貴さんです。昨年は５か月連続リリース、今年は映画初主演と活動の幅を広げる大森さんにお話をお伺いしました。（取材・文：婦人公論.jp編集部）

オファーを受けて

『あんぱん』制作統括の倉崎憲さんが昨年、ミセスのライブを観に来てくださったのをきっかけにお声がけをいただきました。演劇を交えたようなライブだったので、何かを感じていただけたのかもしれません。

熱いオファーをいただいて「出たい」と素直に思いましたが、「朝ドラに俳優として出演するなんて自分に務まるだろうか」「買いかぶられていないだろうか」と不安になって。でも、ワクワクはしたし、ありがたいお話だったので、すぐに「出演したいです」とお返事しました。

いせたくやは、ピュアでまっすぐ、何のよどみもなく音楽と芝居に誠実な青年です。たまに周りが見えなくなるけれどすごく愚直な人物。セリフ量もすごく多くて、芝居がかった青年なので、小さいころから芝居が好きだったことがたくやの言動からちょっと香るといいなと思っています。

今までの『あんぱん』とは違ったテンポ感のキャラクターを表現したいですね。

「新しい光」に

『あんぱん』で物語が戦後になってから、たくやは、嵩にとっては初めてといっていい「下の世代」。戦争が終わって次のものづくりを考えたときに、１つの光のような存在だろうと考えました。たくや自身も、いろいろと時代に思うことがあって、音楽と芝居を通じて日本を明るくしたいという思いがある。



たくやが戦後の「新しい光」に見えるように意識して演じました。戦争パートでは北村君がすごく減量していたので、その対比として、たくやを通して希望が見えるように３〜５キロ増量したんです。外見的なことですが、役作りの上で自分にできることは何だろうと考えました。

どうやったらビジュアルの変化も楽しんでもらえるだろうかと考えて、髪も黒くして襟足も切りました。普段、ミセスでは、ほかのメンバーのビジュアルも僕が監修しています。先々のリリースまで考えてそこから逆算しています。

僕が朝ドラ基軸のビジュアルになったことで、今後はノープランになりました。だからすごく考えるのが楽しみです。

デビュー前の自分と照らし合わせて

たくやは初登場時は18歳で学ラン姿です。学ランを着たことがなかったので新鮮だったし、若々しくフレッシュに演じることを意識しました。

自分は18歳でデビューしたのですが、プロとして土俵に上がる前の自分と照らし合わせながら、何にフラストレーションを感じて、何に希望を見出して表現の道に進んだのか、たくやとの共通項を探ったんです。

匠海くんから「今までにないテンポ感で非常にやりやすい」と言っていただいたことが、自分のなかでのひとつの指針になっています。点数をつけるとしたら80点前後でしょうか。まだ演技の基準値が自分の中にないので、わからないです。

『僕たちがやりました』（フジテレビ系、2017年）というドラマのオープニングをミセスが、匠海くんたちのバンド「DISH//」がエンディングを担当していたので、その当時から匠海くんとは親交がありました。『あんぱん』のリハーサルで久々にお会いできました。彼は役者さんとして第一線でやられている方なので、刺激があります。

匠海くんとは、心に抱えているネガティブな気持ちの出し方がすごく似ていると感じていました。ポジティブってネガティブからくるものだと思っていて。明るさがあるから暗さがある。自由があれば不自由さがあるみたいに表裏一体。自分のネガティブな部分は歌詞を書く上ですごく大切にしています。繊細なところをキャッチしてそれをアウトプットして昇華させる。

勝手な解釈ですが、匠海くんも、人の繊細さやいろいろなものに対する憤りをどう表現しようか考えて、自分のなかで正しく落とし込んで成仏させているように見える。前室では匠海くんと、「お互い頑張っているよねえ」と慰め合っています。

「演じることは楽しい」

楽曲を書くのは自分と対峙することが多い作業。今までは、いかに大森元貴としていられるか自問してきましたし、周りからも問いかけられてきました。だから、「誰かになる」とか「違う形で人生を送る」ことが、非常に興味深くて、そういう意味で、演じるということは楽しい。その場で生まれるお芝居のキャッチボールが刺激的です。

音楽は、自分の言葉を扱うので、自分でいることや、今日自分が何を感じているかがまずいちばんにくる。お芝居の現場は用意してくださった言葉たちがあって、演出がある。音楽は指示する側ですが、演じることは指示される側なのでその違いも感じています。朝起きて、「今日は演技の日だ」と思う時は、気が引き締まりますね。

ただ、たくやを演じている時は、自分を消す作業をしているという意識ではありません。自分に声をかけていただいた意味をすごく考える。モデルのいずみたくさんと同じく作曲をしているからというだけではなく、大きなものを背負わせていただいている感覚でした。いせたくやが、『あんぱん』の登場人物として、どんな歯車になるのかを毎日考えています。

10代から50代までのたくやを演じますが、年齢の幅のある役は初めてで、朝ドラの洗礼を食らっている感じです。純粋でまっすぐな人であることは、どれだけ年齢を重ねても変わらない。ものすごく貪欲でハングリーな部分もあるので、前のめりな感覚も変えたくはない。

たくやはプライベートでは結婚と離婚を繰り返します。それはまっすぐに人を愛したから。恋愛面だけではなくて、嵩にもまっすぐな心で向き合っている。年老いてもまっすぐな部分はそのまま持っているといいなと思っています。